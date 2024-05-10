Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину список кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Среди них — глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления администрации президента Борис Ковальчук и исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.

«Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

Анатолий Артамонов на протяжении 20 лет — с 2000 года по 2020 год — занимал пост губернатора Калужской области. После он стал сенатором от региона, а в феврале 2020-го был назначен главой комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

С 2009 по 2010 год Борис Ковальчук работал в энергетической компании «Интер РАО» в должности исполняющего обязанности председателя правления, а затем стал председателем правления компании. 15 марта 2024 стало известно о назначении Ковальчука на пост заместителя руководителя контрольного управления администрации президента.

Галина Изотова в сентябре 2019 года стала зампредседателя Счетной палаты (СП). В ноябре 2022 года после ухода из ведомства Алексея Кудрина Изотова стала и. о. председателя СП.

Председатель Счетной палаты назначается Советом федерации на шесть лет по представлению президента. В 2018 году этот пост занял Алексей Кудрин. Срок его полномочий должен был истечь в мае 2024 года, однако в ноябре 2022-го он объявил об уходе с должности. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал тогда Кудрин в своем телеграм-канале. Позднее он рассказал, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию.

Президент России Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность. После этого правительство в соответствии с Конституцией страны ушло в отставку. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что новый состав кабмина будет полностью сформирован к 20 мая.

Эксперты считают, что не все министры и вице-премьеры сохранят свои должности. Сред тех, кто может не войти в новое правительство, глав Минкульта Ольгу Любимову, Минпросвещения Сергея Кравцова, Минобрнауки Валерия Фалькова, Минэнерго Николая Шульгинова, Минсельхоза Дмитрия Патрушева, Минспорта Олега Матыцина, а также вице-премьера Викторию Абрамченко.

Утром 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Путин внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Заседание по этому вопросу в нижней палате парламента пройдет в этот же день.

Как пояснил Володин, в процессе обсуждения кандидатуры на этот пост важно получить ответы на вопросы о том, как будут решаться «поставленные президентом Путиным» задачи:

в демографической политике;

повышения благополучия людей;

поддержки семей с детьми, реализации молодежной политики;

укрепления технологического суверенитета;

развития экономики и регионов;

повышения обороноспособности нашей страны.