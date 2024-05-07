Исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин может лишиться своего поста и не войти в состав нового правительства, которое будет сформировано президентом России Владимиром Путиным после инаугурации 7 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

Как сообщил РБК анонимный спортивный функционер, на должность главы спортивного ведомства сейчас рассматривается несколько кандидатур. Другие источники, близкие к министерству и знакомые с подготовкой кадровых решений, также подтвердили, что есть вероятность назначения другого человека на пост руководителя Минспорта.

Перед началом инаугурации президента днем 7 мая Матыцин в разговоре с ТАСС признался, что не знает, останется ли он в новом составе кабмина. Чиновник отметил, что, какими бы ни были кадровые изменения, спорт в России «будет развиваться в любом случае».

В середине апреля Олег Матыцин на встрече со спортивной общественностью в Астрахани заявил, что России и ее спортивным сообществам «ни в коем случае» нельзя закрываться и разрывать связи с международными федерациями, «несмотря на их такую иногда дискриминационную позицию». По его мнению, российским спортсменам нужно участвовать в разных чемпионатах и первенствах даже без демонстрации своего флага и гимна.

В беседе с RTVI он также выразил надежду на то, что российские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Париже.

Олег Матыцин возглавил Министерство спорта России в январе 2020 года. До этого он занимал должность ректора Российского университета спорта, а также возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU). Матыцин является мастером спорта по настольному теннису.

Ожидания изменений в правительстве

О том, что Матыцин не будет переизбран, в разговоре с RTVI в начале мая также обсуждали некоторые депутаты и сенаторы. Они предположили, что помимо главы Минспорта своих должностей могут лишиться министр культуры Ольга Любимова, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В марте агентство Bloomberg писало, что в российском правительстве могут произойти «значительные» перестановки. По словам собеседников агентства, своих постов могут лишиться министр энергетики Николай Шульгинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Источники газеты «Ведомости» также допустили, что в новом составе правительства не будет вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курировала Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ и вопросы экологии.

Днем 7 мая правительство России, согласно действующему законодательству, ушло в отставку после инаугурации президента Владимира Путина. Новый состав кабинета будет сформирован и утвержден в ближайшие полторы недели, а к 20 мая — полностью, полагает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.