И.о. министра спорта России Олег Матыцин в разговоре с RTVI выразил надежду, что российские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Париже. Он добавил, что решение о том, ехать ли на соревнования, атлеты будут принимать самостоятельно.

«Я надеюсь, что поедут. Желание есть. Они самостоятельные у нас — и тренеры, и спортсмены. Я думаю, что они мудрые люди, примут правильное решение», — заявил Матыцин.

Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Допуск на Олимпиаду

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с боевыми действиями на Украине рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах.

В марте 2023 года исполком МОК выступил за то, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Но только тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает российскую военную операцию и не связан с российской армией.

В декабре МОК объявил, что допустит россиян и белорусов до участия в парижской Олимпиаде на указанных выше условиях. Спортсмены также не смогут участвовать в церемонии открытия Игр.

В марте 2024 года комитет уточнил, что в Олимпийских играх смогут участвовать до 55 спортсменов из России и 28 — из Беларуси. Сообщалось, что на соревнования отобрались 12 россиян и семь белорусов.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» спортсменов, которые поедут на Олимпиаду без флага, гимна и болельщиков. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков окрестил теннисистов, которые собираются принять участие в Играх, «командой иноагентов».

В свою очередь мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады во французской столице, а украинских атлетов встретят «как героев».