Глава Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, «командой иноагентов». По его словам, они «большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что “играют за себя”, осуждают политику своей страны и СВО».

Поздняков убежден, что для этих спортсменов «точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя». «Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал он в своем телеграм-канале.

Среди прочего, глава ОКР отметил, что относится с уважением к «достижениям мастеров на кортах», но с человеческой и гражданской точек зрения их подходы «к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала «командой бомжей» спортсменов, которые поедут на Олимпиаду без флага, гимна и болельщиков.

«Я могу сказать только одно, если бы все спортсмены со всего мира выступали в нейтральном статусе и каждая страна бы понимала, что это ее спортсмен выступает, и что ее спортсмен стоит на пьедестале в нейтральном статусе, тогда другое дело», — пояснила Винер.

При этом, как отметила глава ВФХГ, спортсмены со всего мира смогут выступить на Играх с гимном и флагом, а россияне даже не смогут принять участия в церемонии открытия. «Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку похожую на “похоронный марш” вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОКом не допущены ни в каком статусе!» — заявила она.

«Унизительными» условия для российских спортсменов на Олимпиаде-2024 назвала и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании. Но я также понимаю, что [Международный олимпийский комитет] в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», — убеждена Журова.

Реакция спортсменов на слова Винер и Позднякова

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Ирины Винер. «“Бомж” Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала она в своем телеграм-канале.

С мнением Винер не согласился и теннисист Даниил Медведев. «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним несогласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, раскритиковала слова Позднякова. Она считает, что спортсмены, которые едут на Олимпиаду в нейтральном статусе, находятся «в тяжелом положении», поэтому не стоит им «добавлять от своих же людей».

«Большой человек на высоком посту и говорит такие вещи. <…> [Спортсмены] не причастны к тому, что их отстранили, при этом у них короткая спортивная жизнь. Он не понимает психологию спортсменов. Какое мы право имеем их осуждать? Кто дал такое право Позднякову? Никто, хотя он и большой начальник на некоторое время», — сказала Тарасова.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с «Чемпионатом» заявил, что слова Позднякова должны остаться «на его совести».

Российские спортсмены на Олимпиаде-2024

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причиной стало заявление специальных докладчиков ООН по правам человека, которые выразили обеспокоенность возможной дискриминацией спортсменов.

Тогда же исполком МОК в официальном обращении отмечал, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участие в соревнованиях только из-за его паспорта» и что «правительства не должны решать, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать, а какие — нет». Однако власти более 30 стран выступили против такого подхода.

В декабре 2023 года МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Участвовать в церемонии открытия Игр им запретили.

В марте 2024 года МОК квалифицировал 12 российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Париже. Всего претендовать на участие в Играх могут до 54 спортсменов из России и до 28 — из Беларуси. Кроме того, Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпийских играх.

В конце марта мэр французской столицы Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут «не рады» на Олимпийских играх в Париже. В то же время она отметила, что украинских спортсменов столица Франции примет «как героев», передает Le Monde.

Комментируя заявление Идальго, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила «подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что “ей будут не рады”».