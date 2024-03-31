Российским и белорусским спортсменам будут «не рады» на Олимпийских играх, которые пройдут летом 2024 года в Париже. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на заявление мэра французской столицы Анн Идальго, которое она сделала во время визита в Киев.

«Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что в Париже им не рады», — подчеркнула она.

Идальго добавила, что украинских спортсменов столица Франции примет «как героев». «Вы будете чувствовать себя в Париже как дома», — сказала она на встрече с президентом Национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцаитом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание парижского мэра, предложила «подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что “ей будут не рады”».

«Пока французские товары не маркируются наклейкам “нам не рады в Москве”, но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут. <…> У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить», — написала она в своем телеграм-канале.

В сообщении Захаровой говорится, что в случае появления еще одного подобного заявления «представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. С 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры.

Официальная позиция МОК по участию россиян и белорусов в Играх

В январе 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причиной стало заявление специальных докладчиков ООН по правам человека, которые выразили обеспокоенность возможной дискриминацией спортсменов.

Тогда же исполком МОК в официальном обращении отмечал, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участие в соревнованиях только из-за его паспорта», и что «правительства не должны решать, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать, а какие — нет». Однако власти более 30 стран выступили против такого подхода.

В декабре 2023 года МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр в Париже 2024 года в нейтральном статусе. Однако нейтральный статус — лишь одно из условий, необходимых для участия в Играх. Помимо этого, желающие отобраться на Игры спортсмены не должны публично поддерживать российскую военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. В список требований также попали:

запрет на участие россиян и белорусов в командных соревнованиях;

соглашение с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения;

обязательные отборочные соревнования;

запрет на посещение Игр российских официальных лиц, которые попали под санкции.

Среди прочего, представляющим Россию и Беларусь спортсменам будет запрещено участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

В марте 2024 года МОК квалифицировал 12 российских спортсменов для участия в Олимпиаде в Париже. Всего претендовать на участие в Играх могут до 54 спортсменов из России и до 28 — из Беларуси.