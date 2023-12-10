Украина может объявить о бойкоте Олимпиады-2024 из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить до Игр в Париже Россию и Беларусь под нейтральным флагом. Об этом заявил и.о. главы украинского Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный в эфире национального телемарафона, сообщает «Страна.ua». По словам руководителя спортивного ведомства, власти Украины намерены проанализировать, соответствует ли интересам страны решение МОК о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду. Если в Киеве решат, что комитет занял «неконструктивную позицию» с намерением «поддерживать участие» россиян в Играх, то в таком случае появление на соревнованиях украинских спортсменов не представляется возможным, считает Бедный. «Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении», — заявил Бедный (цитата по РИА Новости Спорт). Он отметил, что речь идет о вопросе внешней политики Украины. «Это не просто спорт <…>. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это», — подчеркнул Бедный.

Украинские власти пока официально не объявляли о бойкоте Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.

«Мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — заявил ранее Бедный.

Против бойкота Олимпиады 9 декабря высказался олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне украинский народный депутат Жан Беленюк. По его словам, у Украины уже есть опыт бойкотирования соревнований, где были представлены россияне в нейтральном статусе. По мнению Беленюка, такая практика показала свою неэффективность.

«Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что еще более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о [военных действиях] на Родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент», — написал Беленюк на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*).

Кроме того, нардеп выразил мнение, что Украине не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, готовых присоединиться к бойкоту.

О допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе МОК объявил 8 декабря. Согласно решению комитета, россияне и белорусы могут быть допущены только до индивидуальных соревнований. В соответствии с мартовской рекомендацией МОК основанием для их недопуска может быть связь спортсмена с российскими и белорусскими «военными или силовыми структурами» или публичная поддержка военной операции на Украине. В Олимпийском комитете России (ОКР) подобные критерии называли неприемлемыми.

В октябре МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Российская сторона пытается оспорить это решение в Спортивном арбитражный суде.

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