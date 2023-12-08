Российские спортсмены смогут в нейтральном статусе принять участие в Летних Олимпийских играх, которые состоятся в Париже в 2024 году, говорится в пресс-релизе исполкома Международного Олимпийского комитета (МОК). Аналогичное решение исполнительный орган принял и в отношении белорусских атлетов.

На сегодняшний день допуск к парижским Играм получили только восемь российских атлетов и трое белорусских. Использовать национальную символику России и Беларуси на Олимпиаде будет запрещено.

Исполнительный комитет МОК подчеркнул, что к участию допускаются лишь те спортсмены, которые смогли пройти квалификацию в своем виде спорта — то есть путем индивидуального отбора. К командным соревнованиям их не допустят в любом случае.

В МОК отметили, что основанием для недопуска также является связь спортсмена «с военными или силовыми структурами» или выраженная им активная поддержка российской военной операции на Украине.

В своем решении исполком Олимпийского комитета ссылается на свое же решение от 28 марта 2023 года. Тогда МОК рекомендовал допустить атлетов из России и Беларуси к участию в парижских Играх под нейтральным флагом, если они не выражали активную поддержку боевых действий на Украине и не имеют отношения к армии и другим силовым структурам. Решение о допуске конкретных спортсменов принимают международные федерации по олимпийским видам спорта. В Олимпийском комитете России (ОКР) предложенные МОК требования к российским участникам Игр назвали неприемлемыми и обвинили международный комитет в дискриминации.

О возможности допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом МОК заявлял еще в январе 2023 года. Причиной стало заявление специальных докладчиков ООН по правам человека, которые выразили обеспокоенность возможной дискриминацией спортсменов. В январском коммюнике Исполкома МОК говорилось, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участие в соревнованиях только из-за его паспорта», и «правительства не должны решать, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать, а какие — нет». Однако власти более 30 стран выступили против такого подхода.