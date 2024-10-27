В Нижнем Новгороде убили замначальника отдела областного УМВД Ольгу Молодченкову, задержан ее муж, сообщили в региональном СУ СКР в СК. Мужчина дал признательные показания и рассказал следователям, что поссорился с женой. RTVI собрал, что известно о происшествии.

«По версии следствия, 25 октября текущего года подозреваемый, находясь на проспекте Молодежном Автозаводского района областного центра, в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе СК.

По данным ведомства, мужчина вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он указал следователям место, где сокрыл тело женщины и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества», — отметили в Следственном комитете.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В ГУ МВД по Нижегородской области выразили соболезнования родным и близким погибшей, пообещав взять на себя организацию церемонии прощания с майором. В ведомстве подчеркнули, что Молодченкова за годы службы зарекомендовала себя как ответственный и добросовестный сотрудник. Последний год она занимала должность заместителя начальника отдела ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», меньше, чем за неделю до случившегося Ольга опубликовала в соцсетях пост о велосипеде сына, который работает курьером. В нем она упомянула отца ребенка, уточнив, что он сомневается в отцовстве и умеет решать вопросы только угрозами и кулаками.

В настоящее время страничка погибшей во «ВКонтакте» заблокирована.

Юрист Юлия Васильева рассказала Осторожно Media, что планирует представлять интересы семьи погибшей в суде. По ее словам, Молодченкова неоднократно жаловалась коллегам, писала заявления в УСБ, первый отдел полиции — но там ее супруга не опрашивали.

«Заявление — отказное, заявление — отказное. Его просто даже никто не вызывал, хотя он не был сотрудником полиции, он обычный предприниматель», — отметила юрист.