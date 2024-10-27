Двое сбежавших в Забайкальском крае осужденных задержаны, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону. Ранее ведомство сообщило, что четверо мужчин, приговоренных к принудительному труду, пропали из исправительного центра (ИЦ) №1 в городе Нерчинск.

Во ФСИН уточнили, что их сотрудники, «проявив бдительность», задержали в Чите одного из беглецов, Юрия Русина, «физическая сила и специальные средства не применялись». Его уже везут в помещение для нарушителей ИЦ в Нерчинске. Также сотрудники учреждения подготавливают документы для суда с просьбой изменить меру наказания для Русина.

Кроме того, «по домашнему адресу» в Амурской области был задержан Олег Чекрышев. Chita.ru отмечает, что Русин был судим за грабеж группой лиц, он получил один год и 10 месяцев. Чекрышев, по данным СМИ, был судим за применение насилия к представителям власти, его приговорили к двум годам принудительных работ.

По данным ФСИН, четверо осужденных скрылись из ИЦ в Нерчинске 26 октября, ориентировка на них появилась на следующий день. В розыске остаются еще двое: Николай Куйдин из Читы, осужденный на 2 года и 8 месяцев за кражу, а также Андрей Андреев из Могойтуя, которого признали виновным по делу о разбое в организованной группе и приговорили к 3 годам и 5 месяцам принудительных работ.

При этом Shot ранее писал, что из ИЦ в Нерчинске сбежали пять осужденных. Еще один, Рамиль Бабаев, был приговорен к трем годам и восьми месяцам по делу об убийстве. Во ФСИН о пятом осужденном не сообщали.

В тот же день (26 октября), когда пропали осужденные в Забайкальском крае, аналогичный инцидент произошел в Липецкой области, где из колонии через подкоп сбежали шесть заключенных. По последним данным, задержаны пятеро. В УФСИН Липецкой области отмечали, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Телеграм-канал Mash уточнил, что среди беглецов было пять жителей Узбекистана и один — Таджикистана.