Задержаны уже пятеро из шести заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2, поиски еще одного продолжаются. По данным Следственного комитета (СК), осужденные сделали подкоп и через него покинули колонию вечером 25 октября. Один из беглецов на допросе МВД рассказал, что двое его подельников планировали направиться в Подмосковье, четверо — «на Тамбов», а затем через Казахстан добраться до Узбекистана. Что еще известно о побеге заключенных к вечеру 26 октября — в материале RTVI.

О побеге заключенных из стало известно утром 26 октября. В УФСИН Липецкой области отмечали, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Телеграм-канал Mash уточнил, что среди беглецов было пять жителей Узбекистана и один — Таджикистана.

Первых двух заключенных силовики задержали в Тамбовской области, граничащей с Липецкой. По данным Baza, они даже не успели переодеться. При этом Mash и Shot утверждали, что в момент задержания осужденные были в спортивных костюмах. Очевидцы отмечали, что изначально в компании было четыре человека, однако двоим удалось скрыться.

По информации Baza, первые задержанные — Бахтиер Жумаев и Хуршидбек Ганиев. При задержании они оказали сопротивление. На допросе Жумаев и Ганиев рассказали, что собирались через Казахстан бежать в Узбекистан. С собой у них был нож, которым они пытались отбиваться от силовиков при задержании, писал Shot.

Жумаева судили по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), а Ганиева — по ст. 228 УК (сбыт наркотиков).

По данным Mash, недалеко от места задержании беглецов местный житель нашел их кепки. Канал предполагает, что мужчины пытались уйти от преследования, переодевшись в спортивные костюмы, которые им подготовили подельники на воле. Кепки они могли оставить, чтобы прятать лица. «Эту версию уже проверяют», — отмечает Mash.

Shot пишет, что Жумаев и Ганиев также сдали планы двух своих подельников — Деврона Джабборова и Парвозбека Турабаева. Их задержали в Липецкой области.

Shot называет Джабборова, оказавшегося во «второй партии» задержанных, предположительным лидером и инициатором побега. Его поймали на территории поселка Улусарки Задонского района Липецкой области.

Mash пишет, что Джабборову 26 лет. Он находился в колонии на общем режиме с 20 апреля 2023 года, освободиться должен был 14 ноября 2027. Джабборова судили в подмосковном Подольске по обвинению в разбое, вымогательствах, изнасиловании и действиях сексуального характера.

Вместе с Джабборовым был задержан четвертый беглец — 19-летний Парвозбек Турабаев. По данным телеграм-канала, Турабаев попал в ИК-2 в 2023 году. Его осудили на четыре года за сбыт наркотиков (ст. 228 УК). Судили Турабаев в подмосковной Коломне, отмечает Shot. Джабборов и Турабаев, по утверждению канала, намеревались сбежать в Подмосковье.

Пятый из шести заключенных был задержан в селе Петровское, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. В каком регионе поймали беглеца, она не уточнила. Населенные пункты с таким названием есть и в Липецкой, и в Тамбовской областях.

В опубликованных телеграм-каналом «112» ориентировках на сбежавших из ИК-2 также фигурируют Тургун Абдуллаев, который отбывал срок за изнасилование (ст. 131 УК), и Дилшод Арслонов (осужден за педофилию, ч. 3 ст. 134 УК).

Источники ТАСС в правоохранительных органах подтверждали, что двое из шести сбежавших были осуждены за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование и один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст.293 УК) в отношении сотрудников ИК-2, которые допустили побег заключенных. Колонию жду проверки.

Mash пишет, что беглецам могут добавить до пяти лет лишения свободы к их текущему сроку, а также перевести их с общего режима на строгий. Каждый из осужденных проведет за стенами колонии минимум по 10 лет и выйдет на свободу не раньше 2035 года, отмечает телеграм-канал.