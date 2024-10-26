В Тамбовской области задержали двоих из шести заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Еще четверо сбежавших остаются на свободе — спецслужбы продолжают мероприятия по их розыску и задержанию, уточнил Артамонов.

По данным телеграм-канала Baza, осужденные даже не успели переодеться — их задержали в тюремной робе в районе села Петровское, недалеко от границы Липецкой и Тамбовской областей. Канал пишет, что предварительно в этой же местности скрываются еще трое беглецов, их поиски продолжаются.

Mash отмечает, что при задержании беглецы были одеты в спортивные костюмы и оказывали сопротивление. По данным канала, еще двое подельников успели скрыться — их ищут по окрестностям.

Shot также пишет, что сбежавшие успели переодеться в спортивные костюмы. По словам очевидцев, всего в компании было четыре человека: двоих задержали, еще двоим удалось скрыться.

Готовились более полугода

О побеге заключенных из липецкой исправительной колонии №2 стало известно утром 26 октября. В УФСИН по Липецкой области рассказали, что сотрудники учреждения заметили подкоп, после чего не досчитались осужденных. В спецслужбе добавили, что все сбежавшие — выходцы средней Азии.

Baza уточнила, что речь идет о гражданах Узбекистана и Таджикистана. По информации канала, сбежавшие были судимы по разным статьям, в том числе за наркотики и насильственные действия сексуального характера. Shot отмечал, что заключенных обвиняли в «педофилии, наркотиках и изнасилованиях».

Как сообщают источники Baza, для побега из ИК-2 заключенные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. После этого осужденные сделали еще один подкоп — под забор — и смогли выбраться через него с территории колонии. Собеседники Baza добавляют, что длина одного из подкопов — 37 м.

Mash отмечает, что среди беглецов заключенных пятеро граждан Узбекистана и один — Таджикистана. По данным канала, к побегу они готовились «более полугода» — для него вырыли тоннель общей длиной около 65 м в промзоне, где обрабатывали дерево.

Сбежали из ИК-2 заключенные еще 25 октября, утверждает Mash. Канал пишет, что сотрудники ФСИН якобы почти сутки пытались найти беглецов своими силами. Утром 26 октября к делу подключились сотрудники из Москвы.

Предполагаемым организатором побега Mash называет 26-летнего Даврона Джабарова. На такой шаг заключенные пошли якобы из-за «перевода части группы в категорию опущенных». Официально эта информация не подтверждалась.

По факту халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Колонию ждет проверка.