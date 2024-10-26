В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии № 2, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. В поисках сбежавших задействованы региональные ФСИН, МВД, Росгвардия и ФСБ.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом», — написал Артамонов.

Губернатор добавил, что «информационная война продолжается», а Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его мнению, «не упустят возможности воспользоваться этой ситуацией».

В УФСИН по Липецкой области рассказали, что отсутствие заключенных обнаружили утром 26 октября. Сначала сотрудники ИК-2 заметили подкоп, а затем не досчитались шестерых осужденных.

«Все [сбежавшие] — выходцы из Средней Азии», — добавили в УФСИН.

Сейчас проводятся мероприятия по розыску сбежавших — в регионе выставлены временные розыскные посты, ориентировки на осужденных разосланы, добавили в региональном УФСИН. Также идет служебная проверка, в ходе которой установят, кто способствовал совершению побега.

По каким статьям осуждены шестеро сбежавших заключенных, не уточняется. Shot пишет, что в этой колонии отбывает наказание 57-летний киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат). Телеграм-канал называет его «одним из самых известных киллеров 90-х», который «работает там [в ИК-2] в храме и пишет книги».

Леша Солдат в 1990-х года был наемным убийцей Медведковской ОПГ, которая влилась в Ореховскую. Shot отмечал, что он всегда был крайне осторожен: не общался с рядовыми бандитами, а перед убийствами всегда гримировался. Правоохранители не знали его имя и внешность. Поймали Шерстобитова в 2006 году, а в 2008 году приговорили к 23 годам лишения свободы. Shot указывает, что на его счету 12 доказанных убийств. 1 октября 2024 года Shot писал, что Солдат опал под программу государственной защиты, после чего подал документы на условно-досрочное освобождение (УДО). 3 октября канал сообщил, что специальная комиссия отказала ему в освобождении. В УФСИН по Липецкой области в разговоре с РБК опровергли, что он подавал ходатайство об УДО.

Среди сбежавших, по данным Shot, заключенные обвиненные в «педофилии, наркотиках и изнасилованиях». Shot, 112 и Baza публикуют одинаковые личные дела предположительно сбежавших людей из ИК-2.

Baza добавляет, что среди них граждане Узбекистана и Таджикистана, судимые по разным статьям, в том числе за наркотики и насильственные действия сексуального характера.