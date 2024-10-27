Минимум четверо осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) в Забайкальском крае, пишет Chita.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону. По предварительной информации, это произошло одновременно с побегом арестантов в Липецкой области.

Все четверо были приговорены к принудительным работам в исправительном центре № 1 в городе Нерчинск, их пропажу заметили 26 октября. По данным Chita.ru, самому молодому из беглецов 27 лет, он судим за разбой в организованной группе.

Второму — 38 лет (кража), третьему — 41 год (применение насилия в отношении представителя власти), четвертому — 42 (грабеж группой лиц). Как им удалось скрыться, неизвестно.

Mash сообщает, что осужденные жили в специальном общежитии при ИЦ и «могли свободно перемещаться по поселку». По данным телеграм-канала, утром они, «как обычно, должны были прийти на работу, но не явились».

При этом телеграм-канал Shot пишет, что в Забайкалье сбежали не четверо, а пятеро осужденных. Еще один, по данным канала, осужден за убийство.

В тот же день, когда заметили их пропажу (26 октября), в Липецкой области из колонии через подкоп сбежали шесть заключенных. По последним данным, задержаны пятеро. В УФСИН Липецкой области отмечали, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Телеграм-канал Mash уточнил, что среди беглецов было пять жителей Узбекистана и один — Таджикистана.