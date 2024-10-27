Молдова присоединилась к санкциям против России, чтобы прекратить конфликт Москвы и Киева, а также избежать попадания под вторичные ограничения. Об этом, как пишет Jurnal, заявила глава республики Майя Санду. Она добавила, что отказ от российского газа помог стране «избавиться от зависимости».

Свое заявление она сделала во время дебатов с кандидатом на пост президента страны, бывшим генпрокурором Молдовы Александром Стояногло. Тот спросил Санду, для чего нужно было присоединяться к санкциям против России, ведь разрыва дипотношений не было, а страна не только лишилась крупного торгового партнера, но и платит более высокую цену за газ посреднику.

По ее словам, если бы Кишинев не стал поддерживать ограничения, то республика попала бы под вторичные санкции.

«Мы не хотим, чтобы граждане не могли осуществлять переводы, чтобы страдали участники рынка. Что касается газа. <> Мы отключили Республику Молдова от этой зависимости и предложили компенсацию», — ответила Санду.

Она также добавила, что газ поступает через Украину, и спросила Стояногло: «Вы хотите оставить их без газа?».

В июне 2022 года глава МИД Молдовы Николай Попеску заявлял, что Кишинев не может поддержать все санкции Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики, но отметил, что определенные ограничения все же будут введены.

В октябре 2023 года Служба безопасности и информации Молдовы заблокировала 22 ресурса, «изменяющих информационное пространство». В их число вошли сайты Первого канала, НТВ, Пятого канала, RT, «Вестей», телеканала и радио «Звезда», ТВЦ, РЕН ТВ, телеканалов «Мир», «Спас» и «360», а также ВГТРК, «Царьграда», радио «Маяк» и Smotrim.ru.

Позднее Молдова поддержала часть антироссийских санкций ЕС. Например, в отношении почти 1,8 тыс. физлиц были введены запреты на поездки и торговые операции, их активы заморожены, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией, а также применены другие ограничения, в том числе в банковской сфере. Также Санду потребовала вывести воинский контингент из Приднестровья.