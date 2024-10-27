Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на развилке автодороги город Ессентуки — станица Суворовская в Ставропольском крае, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Позже глава Предгорного округа Николай Бондаренко уточнил, что на борту находилось девять человек, двое из которых пострадало.

«Друзья, на территории нашего округа, вблизи города Ессентуки, произошло ЧП. По предварительной информации самолет АН-2 потерял мощность и упал. На борту находилось 9 человек, 2 из которых пострадало. Все оперативные службы на месте, работают», — сказано в сообщении Бондаренко.

Позже пресс-служба МЧС России уточнила, что в результате жесткой посадки самолета пострадали четыре человека, из них трое госпитализированы.

«Вблизи Ессентуков вынужденную посадку совершил самолет Ан-2. На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребенок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет», — сказано в сообщении ведомства.

По данным «Интерфакса», самолет приземлился в лесополосе, из-за чего у него частично разрушен фюзеляж.

SHOT пишет, что предварительная причина крушения — потеря мощности. По данным телеграм-канала, борт принадлежит компании «Авиахим-ЮГ».

Накануне, 26 октября, вертолет санитарной авиации разбился в лесу у деревни Белеенки в Кировской области. Погибли четыре человека: пилот, врач и два фельдшера.