Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу у деревни Белеенки в Кировской области, сообщает МЧС. По словам губернатора региона Александра Соколова, речь идет о вертолете санитарной авиации, в кабине которого, по предварительным данным, находились пилот, врач и два фельдшера.

Пациентов на борту не было, отметил Соколов. Он рассказал, что борт Ми-2 с командой медиков работал в Даровском, чуть раньше 18:00 он вылетел обратно и через несколько минут упал.

«На месте работают все профильные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин. Нахожусь с ними на связи», — добавил Соколов.

По данным «112», на месте падения борта произошел пожар. Источник «Известий» отмечает, что вертолет принадлежит частной авиакомпании «Вяткаавиа» из Кирова. Она предоставляет свои борты медикам, спасателям и другим ведомствам, пишет «112».

В конце сентября при крушении вертолета Robinson R44 погиб архангельский депутат Сергей Сметанин. Последний раз местоположение борта было зафиксировано 25 сентября около девяти вечера в районе деревни Бычье, писала Baza. Днем следующего дня стало известно, что вертолет не прибыл на конечную точку.

Shot писал, что вертолет принадлежал бизнесмену Алексею Семенову, который сам им управлял. Мужчины долетели из Архангельска до деревни Езевец, где взяли необходимое оборудование и полетели на озера. На обратной дороге вертолет сел в деревне Бычье на дозаправку, откуда Сметанин и Семенов отправили близким сообщения, что вернутся домой через три часа. Больше они не выходили на связь, отмечал канал.

Вертолет упал в труднодоступном месте в лесу недалеко от Бычьего, сообщали RT в западном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте. По версии Baza, судно потерпело крушение после того, как зацепило верхушки деревьев.

В СК отметили, что полет не согласовывался, его план не подавался. По данным Baza, судно также не было оборудовано для ночных перелетов. Все находившиеся на борту люди погибли.