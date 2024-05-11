Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Соответствующий указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», — говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

7 мая, после инаугурации президента России Владимира Путина, правительство России во главе с Михаилом Мишустиным, проработавшим на посту премьер-министра чуть более четырех лет, ушло в отставку в соответствии с Конституцией.