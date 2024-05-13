На состоявшемся 13 мая заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, где обсуждалась кандидатура нового министра обороны России, выдвинутый президентом на эту должность Андрей Белоусов поделился с сенаторами мнением о том, какие ведомственные проблемы надо решать в первую очередь.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, присутствовавшая на заседании, подчеркнула, что верхняя палата российского парламента активно взаимодействовала с Белоусовым на протяжении многих лет.

«Он прошел серьезную школу. Был министром экономического развития, помощником президента России, первым заместителем председателя правительства», — напомнила председатель Совета Федерации.

В заседании участвовали сенаторы и полномочный представитель президента в верхней палате парламента Артур Муравьев. Члены Совфеда задавали Белоусову вопросы о том, что и как он планирует делать на новом посту в случае согласования его кандидатуры.

Белоусов заявил, что в первую очередь необходимо решать накопившиеся проблемы с выплатами, льготами, лечением и жильем для военнослужащих. По его словам, в Минобороны «есть над чем работать».

«По денежному довольствию военнослужащих сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствиям», — сказал Белоусов.

По его словам, сейчас приезжающих в отпуск участников военной операции «гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены», и это «абсолютный непорядок», который необходимо устранить.

То же самое, по словам Белоусова, касается «избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — от них предстоит избавиться. И.о. вице-премьера предложил бороться с бюрократией, организовав электронное взаимодействие между профильными ведомствами.

Кандидат на пост главы Минобороны отметил высокий уровень выплачиваемого военнослужащим денежного довольствия, но тут же напомнил, что поддержка участников военной операции не должна этим ограничиваться.

«По денежному довольствию военнослужащих сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. В принципе, люди получают там и гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежным довольствиям», — констатировал Белоусов, добавив, что необходимо решать проблему обеспечения военных жильем.

Он также заявил о важности решения вопросов:

с выплатами гражданскому персоналу в воинских частях,

с включением несовершеннолетних братьев и сестер участников военной операции в систему региональных льгот,

с обслуживанием военнослужащих в гражданских поликлиниках.

Кроме того, Белоусов отметил значимость работы фонда «Защитники Отечества», который помогает осуществлять выплаты участникам военной операции. Вопрос о взаимодействии фонда с руководством Минобороны поднимала сенатор Маргарита Павлова.

Зачем Путин предложил Белоусова на пост главы Минобороны. Что говорят в Госдуме

Проблему с выплатами семьям погибших на военной операции бойцов президент России Владимир Путин в начале 2024 года обсуждал на встрече с представителями таких семей. Выслушав жалобы, он выразил удивление по поводу отсутствия эффективного взаимодействия между руководством Минобороны и «Защитниками Отечества» и пообещал обсудить этот вопрос с Сергеем Шойгу. Он также допускал возможность внесения изменений в устав фонда, чтобы упростить процесс выплат.

Руководителем «Защитников Отечества» является Анна Цивилева, которую СМИ называли двоюродной племянницей Путина. Она замужем за губернатором Кемеровской области Сергея Цивилева, которого прочат в новый состав правительства на пост главы Минэнерго.

Обсуждение кандидатуры Белоусова на пост министра обороны России на заседании Совета Федерации продолжится завтра, 14 мая.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Белоусов выступил в Совфеде «очень достойно». По его словам, верхняя палата парламента связывает с этим назначением большие надежды. «Армия и оборонно-промышленный комплекс страны скоро почувствуют положительные перемены, грамотный и требовательный подход к делу нового министра», — пишет Рогозин в своем телеграм-канале.

Накануне, 12 мая, Путин внес на рассмотрение Совфеда список кандидатов на значимые посты. В этом списке на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу был предложен и.о. вице-премьера Андрей Белоусов. Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности России вместо Николая Патрушева, новую должность которого, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, назовут через несколько дней.

Военкоры сошлись во мнении, что Белоусов, который на протяжении многих лет курировал экономические вопросы, проведет аудит финансовой и материальной базы Минобороны. Его выбор в качестве главы оборонного ведомства связывают с необходимостью эффективно встроить ВПК в национальную экономику.