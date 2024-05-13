Вечером 12 мая в отставку ушел глава Минобороны Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин на его место рекомендовал вице-премьера Андрея Белоусова, который контролировал в правительстве экономический блок. Шойгу станет новым секретарем Совета Безопасности. RTVI выяснил, что о предложении президента думают депутаты Госдумы.

Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал выдвижение Белоусова правильным решением в связи с тем, что «сегодня не только военные воюют, воюют экономики, воюют ресурсы».

«Мы помним, как год тому назад Белоусов честно и откровенно поднял вопрос о нехватке беспилотников, РЭБ, и это было мужественное его выступление. И мы уверены, что этот специалист, который за все годы своей работы ни разу нигде не был замечен хоть каким-то боком каким-то коррупционным деянием, и то, что в Министерстве обороны началось очищение, я думаю, что это будет продолжено. Мы приветствуем это решение президента и уверены, что Совет Федерации поддержит это решение», — сказал депутат.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Белоусов — «человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, Русскому миру».

«С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться», — подчеркнул он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военная часть всегда была достаточно обособленная, поэтому группировка продолжит выполнять задачи.

«Вооруженные силы в целом — они продолжат выполнять задачи, а вот система их обеспечения, полного обеспечения, система их снабжения, система их подготовки должна претерпеть изменения, чтобы стать более эффективной. Вот на это, надо понимать, нацелено назначение Андрея Рэмовича Белоусова. В том числе оснащение войск новыми современными видами. Ведь мы знаем, что Андрей Рэмович сторонник как раз развития отечественных образцов, отечественных инноваций, поэтому ждем», — сказал депутат.

При этом первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) пояснил, что первые итоги работы Белоусова можно будет подвести через год, не раньше.

«Мы сможем только, наверное, через год не раньше какие-то первые итоги подводить. Почему именно Белоусов? Я в этом усматриваю все-таки его специализацию, его и экономическое образование, и тот огромный опыт, который он имеет, работая прежде в правительстве в качестве министра экономического развития и будучи советником президента, и будучи первым заместителем председателя правительства. И обращаю внимание, что, учитывая проведение специальной военной операции и учитывая, что на сегодняшний момент весь оборонный комплекс развернулся по полной программе, объемы бюджетной денежных средств, которые переводятся и в Министерство обороны, сопутствующие отрасли — огромные, огромные», — пояснил парламентарий.

В состав российского кабина Андрей Белоусов вошел в 2020 году. С тех пор он курировал работу Минэкономразвития, Минтранса, ФАС и Росаккредитации, курировал разработку основных направлений социально-экономического развития и инвестполитики, регулирование финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, а также институтов развития.

По словам Лугового, уже есть мнение экспертов, что Россия достигла определенного уровня в процентном отношении к ВВП еще с советских времен — поэтому требует особого взаимодействия с точки зрения экономики между теми задачами, которые стоят перед Министерством обороны.

«То есть это уже требует такие особые подходы, и где министр обороны, в том числе выполняет такую политическую роль. Взаимодействие это никак не скажется с точки зрения боеспособности на ведение, боевые действия, СВО. Считаю абсолютно правильным разделение в министерстве таких должностей», — отметил он.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя назначение Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности, отметил, что «он возглавлял одно силовое министерство, второе, он знает, что происходит на линии фронта, он за последнее время посетил все крупные оборонные предприятия».

«Для руководителя Совбеза это хороший опыт и практика для того, чтобы максимально усилить работу по обеспечению наших побед», — сказал депутат.

Белоусова Зюганов назвал человеком с сильным характером, «который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги, к сожалению, его не поддержали».

«Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт организации управления работы, начиная от крупных институтов, работал в администрации президента и, будучи первым вице-премьером, каждый день вникал в эти проблемы», — сказал глава КПРФ.

Депутат также пояснил, что «для обеспечения победы, поддержки безопасности» сегодня выделено 29% бюджета.

«Исключительно важно, чтобы деньги шли на непосредственно безопасность, на оборону, на будущее страны. В этом отношении его роль в министерстве может играть сегодня решающую и значимую очень роль. Что касается военно-политической стратегии, для этого есть Генштаб и все, кто его обслуживает. Но очень хотелось, чтобы оперативная часть управления на этом направлении была резко усилена, потому что те бомбардировки, которые сегодня ведут нацисты, бандеровцы, в том числе и многострадального Белгорода, должны быть пресечены и прекращены, но для этого надо устраивать наступательные возможности, и мы в этом отношении максимально способствуем», — добавил Зюганов.