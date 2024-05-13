12 мая ушел в отставку глава Минобороны Сергей Шойгу. На его место президент России Владимир Путин рекомендовал вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал в кабинете министров экономический блок. Шойгу станет новым секретарем Совета Безопасности. О новом назначении оставившего этот пост Николая Патрушева станет известно через несколько дней. Как на кадровые изменения отреагировали западные СМИ — в материале RTVI.

Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле пишет, что Путин доверяет Белоусову и считает его «честным и некоррумпированным человеком».

«Встряска направлена на укрепление роли военно-промышленного комплекса как главного локомотива экономики», — рассказал агентству главный экономист по России банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов.

Politico назвало Белоусова «экономистом без военного опыта» и интерпретировало его назначение как знак того, что власти России пытаются «переключиться» спустя более чем два года с начала спецоперации на Украине.

Как отмечает The New York Times (NYT), изменения в кабинете министров — «редкое событие» для Путина, который «склонен избегать необдуманных изменений». По данным издания, такой шаг может стать «поворотным моментом» в ходе боевых действий на Украине.

Financial Times пишет, что предложения Путина стали «крупнейшей встряской среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия».

В состав российского правительства Андрей Белоусов вошел в 2020 году. С тех пор он контролировал работу Минэкономразвития, Минтранса, ФАС и Росаккредитации, курировал разработку основных направлений социально-экономического развития и инвестполитики, регулирование финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, а также институтов развития.

Reuters также назвал кадровые изменения «самыми значительными из всех, которые Путин внес в военное командование» с момента начала военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Independent считает, что Шойгу, назначенному секретарем Совбеза, «удастся сохранить лицо». Издание отметило, что технически его новая должность может рассматриваться как более высокопоставленная, чем должность министра.

Основатель российской политической консалтинговой компании R. Politik в разговоре с The Washington Post заявила, что Совет безопасности становится «резервуаром для «бывших» ключевых фигур Путина — тех, кого нельзя отпустить, но для них больше нет места»

Издание назвало Белоусова опытным экономистом, которого считают членом ближайшего окружения Путина, поскольку на протяжении нескольких десятилетий он работал помощником президента и занимал ключевые экономические посты.