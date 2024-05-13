Вечером 12 мая ушел в отставку министр обороны Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин рекомендовал на его место вице-премьера Андрея Белоусова, который курировал в кабинете министров экономический блок. Шойгу станет новым секретарем Совета Безопасности. О новом назначении оставившего этот пост Николая Патрушева станет известно через несколько дней. Российские военкоры в основном выражают сдержанный оптимизм по поводу назначения Белоусова главой Минобороны. Подробности — в материале RTVI.

Комментируя перестановки в правительстве военкор Юрий Котенок подчеркнул, что новый министр обороны — «абсолютно гражданский человек». Он отметил высокую квалификацию Белоусова как экономиста и анонсировал тотальный аудит финансово-экономического блока Минобороны.

«Понимает в этом более чем. Профессиональный экономист высочайшего уровня. Папа — из группы косыгинских экономистов. Государственник», — написал Котенок.

При этом в военной иерархии военных Белоусов будет номинальной фигурой, в то время как позиции главы Генштаба Валерия Герасимова усилятся, считает военкор.

«Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет всё ясно», — добавил он.

Об отставке Патрушева с поста секретаря Совбеза Котенок отозвался с огорчением, а назначение на его место Шойгу назвал «выводом из-под удара» для последнего. Главной причиной отставки министра обороны Котенок считает арест его заместителя Тимура Иванова, которого обвиняют во взятке в особо крупном размере.

О неизбежном аудите в структурах Министерства обороны говорит и бывший сотрудник пресс-службы ведомства Михаил Звинчук (Телеграм-канал «Рыбарь»). По мнению военкора, Белоусов, как человек «умеющий считать» начнет перестройку финансовых моделей работы Минобороны и откажется от «напускной» красоты.

«Белоусов — достаточно жёсткий и эффективный руководитель, который работает 24/7, умеет считать и является доверенным лицом Владимира Путина (в первую очередь, по экономическим вопросам)», — написал Звинчук.

Военкор Александр Сладков увидел в назначении Белоусова признак разворота экономики в сторону военно-промышленного комплекса. При этом он не считает, что при новом министре обороны произойдет переход страны на военные рельсы. Решение в пользу Белоусова Сладков назвал «интересным».

«Мы же командующему нашему Верховному верим, думаю, что все просчитано», — подытожил он.

Переход Шойгу в Совбез Сладков не считает статусным понижением для бывшего министра обороны.

От излишней эйфории по поводу замены министра обороны предостерег своих подписчиков в Телеграм замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Он отметил, что если бы перестановки в руководстве давали быстрый результат, то «давно бы всё случилось»

«Сейчас самое главное — не впасть в эйфорию. Напряжённость, сдержанность, внимание — работа», — написал он в своем канале.

Ходаковский выразил надежду, что в первую очередь министр обороны начнет бороться с «тотальной дезинформацией».

«Только так можно победить». Первые реакции на отставку Шойгу и выдвижение Белоусова

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что опыт и послужной список Белоусова позволят ему справиться с отладкой экономического компонента работы Министерства обороны. Он подчеркнул, что война это всегда в первую очередь экономика.

«Чтобы неработающая должным образом хреновина, не стоила в 10 раз больше работающей, но которую МО не берет в производство потому что откатов не дали», — пояснил Подоляка.

Некоторые военкоры не стали сдерживать восторг по поводу перевода Сергея Шойгу из Минобороны в Совбез, в их числе военкор Дмитрий Стешин.

«Позвонили с фронта, чтобы прокомментировать назначение нового Секретаря Совета Безопасности. Много ругались матными словами, от переполнявших эмоций — радости, удивления, восторга. Разобрал только, что „Путин удивил“. Да, Владимир Владимирович умеет, не отнять. Сейчас быстро покатится красное колесо под горку — только рубашонка пузырем», — написал он в своем Телеграм-канале «Русский тарантасъ».