Мосгорсуд оставил в СИЗО отстраненного от должности замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь в связи с необходимостью сохранить тайну следствия в период первичного сбора доказательств по уголовному делу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Иванов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

Как писал «Коммерсант», защита Иванова просила перевести его под домашний арест либо в квартиру площадью 317 кв. м на Поварской улице в центре Москвы, либо в загородный дом на Рублевском шоссе. По мнению защитников, смягчение меры позволило бы «более активно участвовать в следственных действиях с доверителем», рассказал ТАСС адвокат Денис Балуев.

Адвокаты указывали в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Иванова пятерых детей, званий героя ДНР и ЛНР, а также государственных наград. Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова, их несли два человека, передает РИА Новости.

Следователь и прокурор выступили против освобождения замминистра из СИЗО.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, на следующий день Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца. Замминистра обороны предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме в 1,2 млрд рублей.

По версии следствия, Иванов получал взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

СК считает, что с 2018 по 2023 год подконтрольные Фомину фирмы бесплатно занимались строительством и реставрацией недвижимости для Иванова и его семьи в обмен на выгодные заказы от Минобороны.

В частности, «Олимпcитиcтрой» и аффилированная с ним компания «Оборонспецстрой» вложили около 800 млн рублей в строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу Волги в Тверской области. Еще около 400 млн рублей было выделено на реставрацию здания городской усадьбы ХIХ века в Чистом переулке в Москве, считает СК.

Защита Иванова отмечала, что он отрицает причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Источники ТАСС и RT утверждали, что в деле могут появиться новые эпизоды и фигуранты.

Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер. Защитники Иванова говорили, что им пока неизвестно, какие именно активы замминистра арестованы, помимо счетов, поскольку их не ознакомили с документами.