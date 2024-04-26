В деле отстраненного от должности замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере, могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Об этом сообщают ТАСС и RT со ссылкой на источники. В нескольких регионах продолжаются обыски. Что известно о новых деталях дела — в материале RTVI.

Следствие будет проверять причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сказал собеседник агентства.

По словам источника RT, новые эпизоды в деле могут быть связаны с контрактами на восстановление Мариуполя и других городов на новых территориях, которые получали арестованные вместе с Ивановым бизнесмены.

У защиты нет информации о возможных новых эпизодах в деле Иванова, заявил RT адвокат замминистра Денис Балуев. Арест чиновника обжалован. Защита просит освободить Иванова из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения, поскольку «он не собирается скрываться или как-либо препятствовать следствию», сказал Балуев «Интерфаксу».

По его словам, за освобождение Иванова будет предложен залог. В разговоре с RT Балуев назвал такой вариант «одним из рабочих». О какой сумме идет речь, Балуев не уточнил.

«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — сообщил адвокат РИА Новости.

Кроме того, защита считает, что уголовное дело Иванова должны вести военные следователи, а не гражданские, поскольку замминистра «является лицом гражданского персонала Вооруженных сил РФ, замещающим воинскую должность».

Сейчас дело находится в ведении Главного следственного управления СК. Адвокаты настаивают на его передаче Главному военному следственному управлению СК, передает ТАСС со ссылкой на текст жалобы.

По нескольким адресам продолжаются обыски в связи с делом Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Места их проведения не уточняются. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, утверждает, что обыски проходят в Ставропольском и Краснодарском краях при участии сотрудников ФСБ.

Несколько подчиненных Иванова допрошены следователями, заявил источник BRIEF в правоохранительных органах. Журналистка Ксения Собчак написала без ссылки на источник, что 24 апреля по делу Иванова якобы был допрошен первый замминистра обороны России Сергей Цаликов. Подтверждения этой информации нет.

Источник РБК сообщал, что в деле Иванова много эпизодов, следствие «опрашивает возможных участников преступной деятельности, которые дают показания».

Дело Тимура Иванова

Замминистра обороны задержали 23 апреля, на следующий день Басманный суд арестовал его на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

24 и 25 апреля суд отправил в СИЗО предпринимателя Сергея Бородина и учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Первому предъявлено такое же обвинение, как и Иванову ― получение взятки в особо крупном размере. Фомину ― в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

По версии следствия, Иванов вместе с Бородиным и другими соучастниками получал крупные взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Согласно материалам суда, Фомин, находясь с Ивановым в «доверительных отношениях», оказывал ему, Бородину и «иным лицам» услуги имущественного характера «в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий». Кроме того, Фомин и другие лица «способствовали в получении Ивановым взятки <…> в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера».

Взятка в 1,2 млрд рублей

По данным «Коммерсанта», с 2018 по 2023 год подконтрольные Фомину фирмы бесплатно занимались строительством и реставрацией недвижимости для Иванова и его семьи в обмен на выгодные заказы от Минобороны.

В частности компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» вложили около 800 млн рублей в строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу Волги в Тверской области, пишет издание.

Еще около 400 млн рублей компания Фомина выделила на реставрацию усадьбы Волконской — фон Мекка ХIХ века в Чистом переулке в Москве. Особняк зарегистрирован на фирму «Дворянское гнездо», учредителем которого якобы является водитель жены Иванова, но следствие считает, что на самом деле здание принадлежит замминистра.

По данным газеты, общая сумма взятки, полученной Ивановым с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей, но его коррупционный доход мог быть выше «в 10 раз».

Источник «Ъ» утверждает, что Фомину предлагали «деятельное раскаяние», то есть сделку со следствием, в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Бизнесмен якобы раздумывал над этим «весь день», но в итоге отказался и вечером 24 апреля был задержан.