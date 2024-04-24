Замминистра обороны Тимура Иванова могли арестовать из-за взяток в том числе и при строительстве Национального центра управления обороной, который по сути является «мозговым центром» российских Вооруженных сил. Что известно о компаниях, которые строили этот объект, — в материале RTVI.

Третий дом Минобороны, выходящий фасадом на Фрунзенскую набережную, — это московская достопримечательность. Он был построен еще в 50-х годах в стиле “сталинский ампир”, который был характерен для периода, когда страной руководил Иосиф Сталин.

В январе 2014 года рядом с историческим корпусом начали строить новый объект — Национальный центр управления обороной. Первый камень в его фундамент заложил министр обороны Сергей Шойгу. Общую стоимость строительства нескольких 14-этажных зданий оценивали примерно в 40 млрд руб. Значительную их часть получили застройщики — ОАО «Бамстройпуть», которая во времена СССР строила Байкало-Амурскую магистраль, и трест «Мосэлектротягстрой».

До 2012 года, когда Сергей Шойгу покинул пост министра по чрезвычайным ситуациям, среди главных проектов «Бамстройпути» значились стройки для МЧС, обратил внимание РБК. В то время компания возводила Национальный центр управления в кризисных ситуациях (как и в случае с Центром обороны совместно с «Мосэлектротягстроем»). Кроме того, среди выполненных проектов значилось строительство административного здания главного управления МЧС России по Московской области и другие объекты.

Вскоре после того, как Шойгу назначили министром обороны, в портфеле госзаказов «Бамстройпути» начали появляться контракты для Главного управления обустройства войск (правопреемник подконтрольного Минобороны “Оборонсервиса”, по данным СПАРК, Иванов значится главой правления ГУОВ).

Речь шла о реконструкции Военной академии Генштаба, застройке военно-патриотического парка “Патриот” и других подрядах. В то же время часть контрактов с МЧС начали расторгать по инициативе заказчика. Среди поводов — «угрозы нарушения целостности несущих конструкций, угроза жизни и здоровью людей и существенные нарушения в части неисполнения обязательств».

Что известно о застройщиках

История “Бамстройпути” и «Мосэлектротягстроя» тесно связана с фамилией Абдурахмановых. Известный строитель Виктор Юсупович отдал 18 лет трудового стажа БАМу и пришел в “Бамстройпуть” управляющим в конце 80-х. В 1996 году он стал членом совета директоров этой компании.

В историю стройкомплекса Москвы Абдурахманов-старший вошел как бессменный руководитель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой». Компанию даже официально переименовали в «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю.Абдурахманова».

В 2013 году после смерти Абдурахманова-старшего его место в «Мосэлектротягстрое» занял сын — Антон Викторович, который до этого возглавлял еще одну компанию, участвовавшую в подрядах Минобороны и МЧС — ЗАО “СУ-336”. Участвовал он и в судьбе “Бамстройпути”: по состоянию на декабрь 2023-го, согласно данным “Спарк”, он значился бенефициаром и владельцем 84% акций этой компании.

Что произошло с «Трест Мосэлектротягстрой» и СУ-336

В 2016-м с уходом Абдурахманова-младшего с поста гендиректора дела треста пошли под откос. В самые лучшие годы — 2014 и 2015-й — сумма контрактов по госзаказу превышала 44 млрд рублей и 15 млрд рублей соответственно. В 2016-м она не дотягивала и до 100 млн рублей, а в 2017-м — и до полумиллиона рублей, свидетельствуют данные “Спарк”. В 2018 году компанию начали банкротить. Сумма требований кредиторов в реестре на тот момент составляла 17,9 млрд руб.

В 2023-м конкурсный управляющий выставил на торги дебиторскую задолженность — сумма, которую задолжали самому тресту превысила 943 млн руб. Самые крупные права требования к ЗАО «СМП-251 МЭТС», ЗАО «Горем-11 МЭТС», ООО «ТехнокомФасад», Алексею Борисову и ООО «ДСУ—1».

По состоянию на 2023 год чистый убыток «Мосэлектротягстроя» составил почти 8 млрд рублей.

СУ-336, которую учредил «Мосэлектротягстрой» и 1% которой принадлежал Абдурахмановым, тоже признана банкротом. Гендиректор Алексей Недашковский, который возглавлял компанию с 2013 по 2017 год, оказался должен 3,5 млрд рублей по обязательствам СУ-336.

Он также стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль за 2012-2014 годы, когда компания “производила работы по строительству на объектах Минобороны РФ, в военном городке, в клинике Мандрыка, на объектах МЧС России” и так далее.

Что произошло с «Бамстройпуть»

“Бамстройпуть” так и не смог восстановить объемы закупок до уровня 2014-2015 года, когда суммы контрактов за год превышали 2 млрд рублей. В 2023-м компания заключила 4 контракта на 288 млн рублей — все они касались приобретения жилья для переселенцев из авариек, следует из данных “Спарка”.

Зато сумма исков, в которых компания выступает ответчиком, в 2024 году оказалась рекордной за последние 5 лет. Она составила чуть более 146 млрд рублей, следует из данных “Спарка”.

Почти всю сумму пытается истребовать главное управление МЧС России по Воронежской области. Министерство требует расторгнуть три договора от 2011 и 2012 года — и вернуть неотработанный аванс в 184,6 млн рублей.