Защита арестованного по делу о взяточничестве экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала решение суда о его взятии под стражу, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката чиновника Дениса Балуева.

По его словам, постановление суда об аресте обжаловано в апелляционной инстанции Московского городского суда. Защита просит освободить Иванова из-под стражи и избрать для него более мягкую меру пресечения, добавил Балуев.

Между тем 26 апреля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды — по итогам проверки на предмет его возможной причастности к иным должностным преступлениям. «Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сказал источник.

Дело Иванова

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал экс-замминистра обороны Тимура Иванова на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным ТАСС, сумма взятки могла превысить 1 млрд рублей.

Иванов отрицает свою причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать невиновность. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета экс-замминистра и его родственников.

В этот же день был арестован бизнесмен Сергей Бородин, который, по версии следствия, состоял в «дружеских связях» с Ивановым и входил в преступную группу.

25 апреля Басманный суд отправил в СИЗО до 30 июня третьего фигуранта по делу бывшего замминистра обороны — Александра Фомина. Следствие считает, что он бесплатно оказывал Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий.