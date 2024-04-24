Вместе с Тимуром Ивановым по подозрению в коррупции был арестован Сергей Бородин. Его отправили в СИЗО до 23 июня. По данным следствия, Бородин состоял с замминистра в дружеских отношениях. Обоим предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что Сергей Бородин был ранее задержан по другому делу, заключил досудебное соглашение и дал показания на замминистра обороны.

Кто такой Сергей Бородин

Источник телеграм-канала BRIEF утверждает, что Сергей Бородин “знает всю недвижимость и реальные активы” Тимура Иванова, а также “одно время возглавлял СНТ в Николо-Урюпино, где проживают самые близкие Сергею Шойгу генералы”. По данным СПАРК, Бородин и сейчас остается председателем правления этого СНТ (СК «Липка»).

Полный тезка Сергея Бородина в разное время владел десятком различных компаний, которые специализировались на розничной торговле, рекламных услугах, продаже недвижимости, научных исследованиях, инженерно-техническом проектировании и других видах деятельности, следует из базы данных СПАРК. Часть этих компаний уже не работает.

Полный тезка Сергея Бородина ранее владел микрокредитной компанией “Кредитлайн”, доля в которой раньше принадлежала бывшей жене замминистра Светлане Ивановой (Маниович), обратил внимание DailyStorm. Baza писала о том, что Маниович могли также задержать 23 апреля, связаться с ней не удается, однако подтверждения информации о задержании нет.

Одна из компаний полного тезки Сергея Бородина, “Волжский берег”, по данным расследования центра “Досье”, строила загородный дом в Тверской области для Тимура Иванова. По данным СПАРК, Бородин все еще числится руководителем “Волжского берега” и владеет 1% в компании. Он также владеет долями в действующих компаниях “Гринэнерджи”, “Агрокомплекс Русское Село” и “МФ Групп”. У последней приостановлены операции по счетам.

Кроме того, Бородин числится руководителем СК “Липка” и хоккейного клуба АНО “Красные звезды”, который называли “командой замминистра обороны” — Тимур Иванов был капитаном спортивной команды.

Журналист-расследователь Сергей Ежов писал о том, что более десяти лет назад Бородин и Иванов якобы выпускали мужской журнал Max, главным редактором которого была Ксения Собчак. Бородин публично выступал в качестве менеджера. У полного тезки Сергея Бородина ранее было несколько компаний, занимавшихся издательской деятельностью, следует из базы данных СПАРК.

Кроме того, по данным Ежова, на Бородина якобы оформлен пентхаус в ЖК “Кадашевские палаты” по соседству с дочерью Шойгу площадью более 230 квадратных метров и стоимостью более 300 млн руб., и он также якобы помогал оформлять недвижимость бывшей жене Тимура Иванова.

РБК также пишет о том, что человек с таким же именем и фамилией занимал пост замглавы департамента расквартирования Минобороны. В 2022 году он признал вину в хищении десятков гектаров земли, в том числе на полигоне «Алабино», где проходили подготовку участники спецоперации на Украине. Однако RTVI выяснил, что это другой человек, у него не совпадает отчество с проходящим по делу Иванова Бородиным.