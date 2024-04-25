По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестован третий фигурант — Александр Фомин, он обвиняется в даче взятки. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов.

Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 23 июня, Фомин обвиняется в даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, Фомин в составе организованной группы оказывал Тимуру Иванову и еще одному фигуранту — бизнесмену Сергею Бородину — «услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий».

Накануне ТАСС писал, что показания экс-замглавы Минобороны дал московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья фирма «Олимпситистрой».

По данным «Коммерсанта», совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин выплачивал экс-чиновнику «откаты» не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией, принадлежащей Иванову недвижимости.

Дело Иванова

Вечером 23 апреля был задержан экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного млн рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он отрицает.

По данным ТАСС, сумма взятки бывшего замминистра обороны может быть больше 1 млрд рублей. В сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, рассказал агентству собеседник в правоохранительных органах. Согласно версии следствия, Иванов, находясь в сговоре с третьими лицами, получил от них деньги во время оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

На следующий день бывшего замминистра арестовали на два месяца, до 23 июня. Помимо Иванова, Басманный суд арестовал Сергея Бородина. По версии следствия, он состоял в «дружеских связях» с Ивановым и входил в преступную группу. Бородину также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении от должности Иванова.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что суд также наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. «Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — сказал собеседник агентства.