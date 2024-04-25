Показания против арестованного по делу о получении крупной взятки экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова дал московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья фирма «Олимпситистрой» занимается возведением жилых и нежилых зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, а также на материалы уголовного дела, оказавшегося в распоряжении агентства.

Помимо замминистра обороны Басманный суд арестовал еще как минимум одного фигуранта — Сергея Бородина. По версии следствия, он состоял в «дружеских связях» с Ивановым и входил в преступную группу. Бородину также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

«Суть обвинений в уголовном деле заключается в том, что Иванов и Бородин — это как бы реципиенты, то есть те, которые получали вменяемые им следствием блага и взятки от таких крупных подрядчиков, как этот предприниматель», — рассказал собеседник ТАСС.

Следствие считает, что в период с 2018 по 2023 год Иванов от лица Минобороны через электронную систему торгов давал предпринимателю за откаты более выгодные подряды, при выполнении которых он также оставлял себе «какую-то дельту». По словам источника агентства, кроме двоих фигурантов и свидетеля, в деле так же есть неустановленные лица.

В 2023 году выручка контрагента «Олимпситистрой», который выступает подрядчиком «Военно-строительной компании», а также занимается строительством в Мариуполе, составила 65 млрд рублей, а прибыль — 11 млрд рублей, пишет ТАСС. В организации трудоустроено более 400 человек.

«В интересах следствия фамилия столичного бизнесменам, как и название самой компании, не раскрывается», — отмечает агентство.

При этом газета «Коммерсантъ» («Ъ»), которой удалось выяснить подробности уголовного преследования Иванова, называет имя совладельца ООО «Олимпситистрой», который свидетельствовал против бывшего замминистра обороны.

По данным издания, его зовут Александр Фомин. Он выплачивал экс-чиновнику “откаты” не живыми деньгами, а услугами — строительством и реставрацией, принадлежащей Иванову недвижимости.

«Впоследствии за эти взятки, считает следствие, он помог компании заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Впрочем, ГСУ СКР продолжает устанавливать другие коррупционные эпизоды в этом деле, а также ищет сообщников фигурантов», — пишет «Ъ».

По данным ТАСС, сумма взятки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова может быть больше 1 млрд рублей. В сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, рассказал агентству собеседник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Иванов, находясь в сговоре с третьими лицами, получил от них деньги во время оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Иванов отвечал за строительство госпиталей для военных ветеранов в Центральном Федеральном округе (ЦФО). После задержания чиновника три объекта временно заморозили. Летом 2023 года в двух из них произошли пожары. Стоимость проекта в одном только Белгороде 4,5 млрд рублей, уточняет Mash.