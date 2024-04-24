Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении от должности своего заместителя Тимура Иванова, которого утром 24 апреля арестовали на два месяца по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного млн рублей. Экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он отрицает.

О задержании Иванова в тот же день доложили президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, также «заранее был поставлен в известность» руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

Адвокат бывшего замминистра Мурад Мусаев рассказал «Интерфаксу», что его подзащитного обвиняют в оказании помощи «неким компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». По мнению защитника экс-замглавы военного ведомства, обвинение основано на ряде предположений и что это «совершенно недопустимо».

Телеграм-канал Baza со ссылкой на адвоката Иванова пишет, что бывший чиновник обвиняется в помощи как минимум двум компаниям, а в уголовном деле, фигурантом которого он стал, фигурирует «взятая с потолка» «совершенно дикая» сумма взятки, которая «заставит ужаснуться всех, кто ее услышит».

Адвокат Иванова также рассказал, что покровительство экс-замминистра, как считают следователи, проявлялось в его помощи фирмам выигрывать конкурсы, где было проще всего заработать, а также получать наиболее привлекательные объекты.

«При этом, по версии следствия, Иванов не забирал откаты в традиционном виде — деньгами в конверте, — а вместо них получал бесплатные для себя услуги. Например, ему оплачивали перелеты на море, отели, выделяли охранников, помогали решать различные вопросы», — пишет Baza.

Защита бывшего чиновника настаивает, что он не мог оказывать никакого влияния на результаты тендеров, поскольку в Минобороны действует открытая электронная система торгов. Таким образом, никто из участников не может рассчитывать, что контракт достанется определенной фирме, поскольку всегда может найтись игрок, предложивший более привлекательную цену.

По версии следствия, Иванов вместе с третьими лицами был участником организованной преступной группы. Целью группы было получение взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В деле есть также еще один фигурант — предприниматель Сергей Бородин, он также отправлен под арест. По данным телеграм-канала SHOT, Иванов и Бородин были кумовьями и крестили детей друг друга. Согласно информации источника «Интерфакса», есть и третий фигурант дела, которому вменяется дача взятки (ст. 291 УК РФ).

В СМИ 24 апреля появилась информация, что Иванова якобы подозревают в госизмене. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «спекуляциями». Мусаев также заявил, что обвинение касается только получения взятки.