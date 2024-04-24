В деле замминистра обороны Тимура Иванова нужно ориентироваться на официальную информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию о том, что Иванов подозревается в госизмене.

«Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что сейчас идет следствие. «И все эти рассуждения — не что иное, как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда», — добавил он (цитата по ТАСС).

Представитель защиты Иванова также заявил, что заместитель министра обвиняется только в получении взятки, сообщает РИА «Новости». Адвокат назвал ложными слухами публикации о якобы вменяемой ему государственной измене

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иванова якобы подозревают в госизмене.

Следственный комитет сообщил о задержании Иванова 23 апреля. В ведомстве не стали раскрывать деталей дела и заявили, что в настоящее время «проводятся необходимые следственные действия». По данным ТАСС, Иванов подозревается в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей, в рамках дела ему грозит до 15 лет колонии.

Источники ТАСС и РБК рассказали, что заместитель Шойгу был задержан на рабочем месте. Как отметил собеседник ТАСС, Иванов отказался признавать свою вину. Следователи центрального аппарата СК вынесли постановление о привлечении Иванова в качестве подозреваемого по делу о взятке, сообщил «Коммерсантъ». По данным источника «Ленты.ру», сотрудники ФСБ собирали информацию о деятельности Иванова в течение пяти лет. Собеседник издания рассказал, что в одном из эпизодов дела упоминается получение взяток во время строительства Национального центра управления обороной.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что Басманный суд Москвы поместил Иванова под арест в СИЗО на два месяца по делу о взятке. Вместе с ним суд также арестовал Сергея Бородина по обвинению в соучастии. Как сообщает телеграм-канала «Baza» со ссылкой на данные СПАРК, Бородин является руководителем компаний «Липка» и АНО «Красные звезды», а также владеет долями к компаниях «Гиперэнерджи», «Агрокомплекс Русское село» и «МФ Групп». Сообщается, что он также руководил компанией «Волжский берег», занимавшейся строительством особняка для Иванова.