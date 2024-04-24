Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях, связанных с компаниями-подрядчиками Минобороны. Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев, передает «Интерфакс».

«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям-подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», — сказал он.

Мусаев подчеркнул, что обвинение основано на ряде предположений и что это «совершенно недопустимо».

Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Замминистра отрицает вину.

По версии следствия, Иванов вместе с третьими лицами был участником организованной преступной группы. Целью группы было получение взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В деле есть также еще один фигурант — предприниматель Сергей Бородин, он также отправлен под арест. По данным телеграм-канала SHOT, Иванов и Бородин были кумовьями и крестили детей друг друга. Согласно информации источника «Интерфакса», есть и третий фигурант дела, которому вменяется дача взятки (ст. 291 УК РФ).

В СМИ 24 апреля появились публикации, что Иванова якобы подозревают в госизмене. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «спекуляциями». Мусаев также заявил, что обвинение касается только получения взятки.