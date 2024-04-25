Суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) — более одного млн рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он отрицает.

На следующий день бывшего замминистра арестовали на два месяца, до 23 июня. Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении от должности Иванова.

Также суд арестовал на два месяца Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки экс-заместителем министра обороны.

По данным источника «Ленты.ру», сотрудники ФСБ собирали информацию о деятельности Иванова в течение пяти лет. Собеседник издания рассказал, что в одном из эпизодов дела упоминается получение взяток во время строительства Национального центра управления обороной.

ТАСС со ссылкой на собственный источник, а также на материалы уголовного дела писал, что показания против Иванова дал московский бизнесмен, один из учредителей контрагента, чья фирма «Олимпситистрой» занимается возведением жилых и нежилых зданий.

По данным следствия в период с 2018 по 2023 год бывший замглавы Минобороны от лица ведомства через электронную систему торгов давал предпринимателю за откаты более выгодные подряды, при выполнении которых он также оставлял себе «какую-то дельту». По словам собеседника ТАСС, кроме двоих фигурантов и свидетеля, в деле так же есть неустановленные лица.

В 2023 году выручка контрагента «Олимпситистрой», который выступает подрядчиком «Военно-строительной компании», а также занимается строительством в Мариуполе, составила 65 млрд рублей, а прибыль — 11 млрд рублей, пишет агентство. В организации трудоустроено более 400 человек.