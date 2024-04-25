Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 30 июня третьего фигуранта по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Александра Фомина. По версии следствия, он бесплатно оказывал Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий. RTVI разбирался, что известно про нового фигуранта громкого коррупционного дела.

Александр Фомин является совладельцем компании «Олимпситистрой», ему принадлежит 50% компании. По данным базы данных СПАРК, в 2023 году выручка «Олимпситистроя» превысила 65 млрд руб., а чистая прибыль — 10,8 млрд. В 2022 году выручка и прибыль были ощутимо скромнее — 3,9 млрд и 2,8 млрд руб. соответственно.

У компании обширный пакет подрядов. «Олимпситистрой» отвечает за строительство объектов в Мариуполе, например, жилкмплекса «Невский» и медицинского центра на 60 тыс. квадратных метров.

В 2019 году «Олимпситистрой» отвечал за строительство нового корпуса детской больницы в Туле, тогда же компания получила штраф за нарушения при возведении Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. В 2020 году «Олимпситистрой» возводил кадетский корпус в Омске и суворовское училище в Твери, а в 2022-м — ковидный госпиталь в Санкт-Петербурге. К декабрю 2024 года «Олимпситистрой» должен достроить суворовское училище в Ульяновске. Ход строительства контролировал Тимур Иванов.

Дочерняя компания «Олимпситистроя», ООО «К-825», в 2023 и 2024 году получила контракты от детского центра «Артек» на 6,7 млн руб., следует из базы данных СПАРК. «К-825» оказывала услуги по посещению экскурсионных объектов Балаклавского подземного музейного комплекса.

В 2016-2017 годах объем контрактов «Олимпситистроя» составил почти 2,5 млрд руб.

Были у «Олимпситистроя» и неудачи при попытках получить гсоподряды — в 2015 году компания не смогла выиграть конкурс на строительство военной базы в Богучаре Воронежской области и военного городка в Валуйках Белгородской области, а также первой очереди Саратовского аэропорта. А в 2018 году компанию оштрафовали на полмиллиона руб. за незаконные работы в военном городке под Воронежем, пишет «Коммерсант».

В системе «ГАС правосудие» есть информация как минимум о семи делах в арбитражных судах против «Олимпситистроя». Например, в 2024 году в Арбитражный суд Москвы поступил иск от Главного военно-строительного управления №14 к «Олимпситистрою» почти на 65 млн руб.

Ранее арбитраж отказался удовлетворить иск Главного управления обустройства войск почти на 31 млн руб. Оно обвиняло «Олимпситистрой» в незаконном обогащении при исполнении подряда во время строительства в 2018 году — проверка военной прокуратуры Центрального военного округа выявила нарушения антикоррупционного законодательства и завышение стоимости работ на 15%, следует из данных судопроизводства, на которые обратил внимание RTVI.

Телеграм-канал Shot писал, что Фомин также является совладельцем компании «Бригантина», которая занимается гостиничным бизнесом. По информации СПАРК, емиу принадлежит 73% компании.

Кроме того, ранее полный тезка Фомина владел долями в строительных компаниях «Софстрой СМУ-4» и «Софтстрой».

В 2022 году Александр Фомин получил медаль МЧС «За содружество во имя спасения» за участие в ликвидации последствий боевых действий в Мариуполе и его окрестностях, сообщал ТАСС. Годом ранее Фомин и коммерческий директор «Олимпситистроя», владелец второй половины акций компании Дмитрий Хавронин получили от Тимура Иванова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за строительство многофункциональных центров, писал «Коммерсант». Сейчас, по данным “Агентства”, новости о награждении пропали с сайта военно-строительной компании Минобороны. Журнал «Военный строитель» в 2020 году писал о том, что руководитель «Олимпситистроя» Александр Фомин получил от Тимура Иванова приз как лучший военный строитель.

По данным расследования центра «Досье», «Олимпситистрой» через связанную с ним фирму «Оборонспецстрой» закупал мрамор для загородного дома Тимура Иванова в Тверской области и для особняка Волконских в Чистом переулке в центре Москвы, где он, по данным Baza, жил вместе с супругой. Эта же компания владеет землей в Тверской области, где располагается загородный дом замминистра.