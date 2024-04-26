Следствие устанавливает причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В ходе следствия будет проверяться причастность Иванова к другим возможным противоправным деяниям, повлекшим ущерб. Уголовное дело может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. В его деле могут появиться и новые фигуранты», — сказал собеседник агентства.

Бывший замглавы Минобороны отвергает свою причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал экс-замминистра обороны Тимура Иванова на два месяца по обвинению обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным ТАСС, сумма взятки бывшего замминистра обороны может быть больше 1 млрд рублей.

В этот же день был арестован бизнесмен Сергей Бородин, который, по версии следствия, состоял в «дружеских связях» с Ивановым и входил в преступную группу. 25 апреля Басманный суд отправил в СИЗО до 30 июня третьего фигуранта по делу бывшего замминистра обороны Александра Фомина. По версии следствия, он бесплатно оказывал Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий.

Как сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах, по делу Иванова идут обыски по нескольким адресам. Места проведения собеседник агентства не уточнил.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее писал, что суд также наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников.