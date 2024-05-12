Вечером 12 мая президент России Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Сергея Шойгу — на пост руководителя военного ведомства глава государства предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности, сменив Николая Патрушева. Новое место работы бывшего секретаря Совбеза будет объявлено через несколько дней. Первые комментарии по поводу перестановок в силовом блоке правительства — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек — и это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства».

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин — RTVI

«Для снабжения нашей армии в зоне СВО, войск в целом, трансформации промышленности „на военные рельсы“ ему предстоит устранить разногласия между военными и промышленниками. В тех условиях, в которых находится наша страна сейчас, когда по сути мы окружены со всех сторон врагами никаких разногласий между ведомствами, армией, снабжением, банковским сектором, предпринимателями, предприятиями ОПК быть не должно. Только так можно победить, анализируя и принимая взвешенные решения».

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов

«Белоусов с большим опытом как организатор экономики в нашей стране, несомненно, лучшая кандидатура для координации всех отраслей государства, для становления и развития оборонно-промышленного комплекса, для организации массового производства вооружений в первую очередь, в сфере беспилотных систем, информационных технологий, авиации и судостроения. Связать в единую систему на плановой основе государственные предприятия, частный бизнес и банки — вот главная задача Андрея Белоусова сейчас».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

«Раз президент такое решение принял, а президент, я хочу напомнить, это Верховный Главнокомандующий, значит, на сегодняшний день на посту Министра обороны нужен именно такой человек».

Руководитель фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

«Министр обороны должен не только руководить боевыми маневрами, но и обеспечивать надежный экономический тыл. Исключать здесь возможность сбоев, в том числе коррупционного характера. Поэтому в кандидатуре Андрея Белоусова есть своя логика. Ждем перемен!»

Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев

Самое долгожданное и одновременно неожиданное решение Президента- снятие Шойгу с поста министра обороны. Детали: Шойгу перемещается в Собез вместо Патрушева, на место министра обороны…. бывший первый вице-премьер экономист Белоусов.

Дождемся оценок такой рокировки со стороны военных, но и так понятно, что армию ждет волна перемен, надеемся к лучшему. Неожиданное назначение в условиях военной кампании министром обороны вместо одного неслужившего в армии министра другого еще более гражданского человека требует, конечно, объяснений. Надеюсь, они в Совете Федерации прозвучат, а не в Стамбуле.

Журналистка Ксения Собчак

«1. Белоусов — к системе возвращается гражданский министр обороны. То есть Путин убрал одного генерала, но не допустил борьбу погонов, поставив гражданского. Еще один плюс — взял очень лояльного человека. 2. И демонстративно переназначил остальных силовиков. 3. И теперь понятого, почему Тимур Иванов».

Журналистка Екатерина Винокурова

Да, «незначительные» рокировки сменились значительными. Пока отмечу, что Госдума не проявила субъектности, и что субъектностью политической у нас в стране обладает один человек. Что он всем этим воскресным вечером и показал.

Политолог Екатерина Шульман*

«Какая красота, какие пересадки. Кадровая ротация под лозунгом „Хрен на хрен менять — только время терять!“ Шойгу вместо Патрушева на Совбез, Патрушева неизвестно куда. Верните Платоновича! Это мой любимый автор, я без него скучать буду».

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (Телеграм-канал «Рыбарь»)

«Что будет значить для Совета безопасности приход Шойгу — обновление и перестряску (верные Шойгу же кадры нужно будет привести). На данном этапе в структуре Совбеза сложилась определенная чуть ли не кастовая система без возможности роста для отдельных сотрудников вверх. Возможно, в текущих условиях это будет означать перестройку механизма работы Совета безопасности в чуть иную плоскость. Возможно».

Журналист Андрей Винокуров

«Теперь понятна интрига с перестановкой внесения правительства с 8 на 10. Хотели дать Шойгу почётно последний раз принять парад. Когда смотрел трансляцию как-то показалось, что ВВП как-то по особому поздравил Шойгу. Как-то слишком бодро, так бодро, что ободряюще… Может и домысел, но тогда о его отставке подумал про себя».

Журналист Александр Баунов*

«Предложение назначить во главу Минобороны одного из главных придворных экономистов и главного государственника в экономблоке может означать, что Путин собирается выигрывать на заводах ВПК и международных рынках. Это по-своему логично, энономблок в [конфликте] в целом оказался более эффективным, чем силовой»

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов