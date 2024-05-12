Сделанный президентом России Владимиром Путиным выбор и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова в качестве нового министра обороны связан с тем, что это силовое ведомство должно стать открытым для инноваций и вписаться в национальную экономику. Об этом РБК заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что еще совсем недавно бюджет силового блока, включая Минобороны, составлял около 3% ВВП, но в последнее время его нарастили до 6,7%. По словам Пескова, по этому показателю Россия постепенно приближается к ситуации середины 1980-х годов, когда расходы на силовой блок составляли 7,4%.

Такая ситуация требует «особо важных решений» — в частности, необходимо «вписать экономику силового блока в экономику страны», чтобы она «соответствовала динамике нынешнего момента», пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сейчас «на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций» и «максимально оперативного внедренчества». Поэтому, считает он, назначение «гражданского человека» Белоусова министром обороны в нынешних условиях является естественным шагом.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что ранее Белоусов «весьма успешно возглавлял Минэкономразвития» в кабинете Дмитрия Медведева, долгое время являлся помощником президента по экономическим вопросам, а в предыдущем составе правительства занимал пост первого вице-премьера.

«Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности — вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Белоусова», — подытожил Песков.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил RTVI, что Белоусову на посту главы Минобороны предстоит устранить разногласия между военными и промышленниками для снабжения армии в зоне военной операции на Украине и войск в целом, а также ради трансформации промышленности с ее переводом на военные рельсы.

«В тех условиях, в которых находится наша страна сейчас, когда, по сути, мы окружены со всех сторон врагами, никаких разногласий между ведомствами, армией, снабжением, банковским сектором, предпринимателями, предприятиями ОПК быть не должно», — подчеркнул депутат ГД.

По словам Говырина, Белоусов пользуется авторитетом «во многих кругах» благодаря своей способности «всегда слышать и воспринимать аргументы», детально изучать любую точку зрения и только после этого делать по ней какие-либо выводы.

«Только такой уважаемый руководитель-аналитик может решить стоящие сейчас в сфере армии и ОПК задачи. Другого специалиста такого уровня и с таким опытом и подходом к работе для оборонного ведомства трудно найти», — убежден член думского комитета по предпринимательству.

Политолог и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков увидел в назначении Белоусова главой Минобороны «замену “гламурного замминистра” Иванова на экономиста-государственника». По его словам, Путину не требуется, чтобы нового министра «полюбила армия». Главное для президента в том, что Белоусов является «сторонником той самой мобилизационной экономики, которую теперь придется провести строго локально в армии», считает эксперт.

Андрею Белоусову 65 лет, он имеет ученую степень доктора экономических наук и являлся научным руководителем нынешней главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. На протяжении двух лет он занимал пост замминистра экономического развития и в течение одного года — должность главы этого ведомства, после чего стал помощником президента по экономическим вопросам. В 2020 году его назначили первым вице-премьером, поручив курировать социально-экономическое развитие страны и реализацию нацпроектов в области финансов и предпринимательства.

Издание The Bell (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) отмечает, что Белоусов — воцерковленный человек. Его знакомые рассказывали, что он периодически служит в храме, предположительно во Владимирской области. Религиовед Ксения Лученко в своем телеграм-канале «Православие и зомби» пишет, что «вместо буддиста Шойгу министром обороны стал православный, член Дивеевского братства».

«Про Белоусова ходили слухи, что он построил церковь где-то во Владимирской области и даже якобы там служил (отчего слухи эти называли его тайным диаконом, но скорее всего его просто видели в стихаре — облачении помогающих в алтаре мирян. Впрочем, кто знает», — рассуждает она.

Лученко напомнила, что два месяца назад нижегородский митрополит Георгий «трогательно» поздравлял Белоусова с 65-летием, благодаря его за щедрые вложения в «инфраструктуру Сарова и Дивеево».

Политолог Сергей Марков называет Белоусова представителем «команды системных либералов, который стал государственником» и в качестве советника Путина предлагал повышать роль государства в экономике.