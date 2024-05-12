Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля. Другим указом Патрушев отстранен от занимаемой должности.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Шойгу в должности секретаря Совбеза будет заместителем президента в комиссии по ВПК.

Представитель Кремля сообщил, что начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов продолжит работу на занимаемой должности. О том, кем будет назначен Патрушев, станет известно через несколько дней, добавил Песков. По его словам, увольнение секретаря Совбеза связано с его переходом на другую работу.

Ранее стало известно, что в списке кандидатур на назначения в рамках смены состава правительства, представленном Путиным Совету Федерации на рассмотрение, министром обороны предложено назначить и.о. первого вице-премьера Андрея Белоусова. В предыдущем составе он курировал социально-экономический блок.

Песков заявил, что Путин принял решение назначить «гражданского человека» главой Министерства обороны, поскольку это ведомство «должно быть открыто для инноваций и передовых идей». Представитель Кремля пояснил, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны, чтобы она «соответствовала динамике момента». Он также подчеркнул, что наличие воинского звания у министра обороны — не главное.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек — и это не просто гражданский человек, а человек, который возглавлял весьма успешно Министерство экономического развития России, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам, и также в предыдущем кабинете министров был первым заместителем председателя правительства», — пояснил Песков.

Решение президента назначить Белоусова главой Минобороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, решение предложить Белоусова на пост министра обороны принято верховным главнокомандующим, а значит, оно продуманное, выверенное и точное.

О том, что Шойгу может не войти в новый состав правительства, эксперты и журналисты заговорили после ареста заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Директором Службы внешней разведки президент предложил назначить Сергея Нарышкина, главой ФСБ — Александра Бортникова, директором Росгвардии — Виктора Золотова, главой ФСО — Дмитрия Кочнева, начальником Главного управления специальных программ президента — Александра Линца.

Кроме того, Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука, сообщили в Совете Федерации. Ранее источники в парламенте прочили на этот пост и.о. первого вице-премьера Белоусова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о возможности кадровых перестановок в правительстве. При этом «костяк» кабмина, по ее словам, сохранится и продолжит свою работу. Матвиенко не уточнила, какие члены правительства входят в этот «костяк».

Песков заверял, что перестановки в правительстве будут проводиться спокойно и вдумчиво. Он намекал, что этот процесс происходит в узком кругу, назвав его «достаточно келейным».

Еще до президентских выборов агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к администрации президента и правительству источники сообщило, что в кабмине могут произойти «значительные» перестановки.