Писатель и политик Захар Прилепин обратился к Андрею Белоусову, выдвинутому на пост министра обороны, с просьбой провести ротацию мобилизованных, которые находятся на фронте уже почти два года. «Не менять воюющих людей годами — преступление» — написал Прилепин в своем телеграм-канале. Как к этому предложению относятся депутаты и военные корреспонденты, — в материале RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев («Родина»)

Полностью поддерживаю Захара Прилепина, прежде всего потому, что сам часто бываю на линии боевого соприкосновения и часто общаюсь с мобилизованными.

Неоднократно поднимал этот вопрос — нельзя же, чтобы люди, которые поддержали страну в трудный момент, откликнувшись на неотложные нужды спецоперации, служили вечно. У любого контрактника есть срок, через который его демобилизуют, если вдруг не захочет продлить свое пребывание в армии, так почему же мобилизованных приравняли к крепостным.

Конечно, следует продумать всю процедуру и ни в коем случае не снимать всех с боевого дежурства одновременно, об этом и речи не идет. Ротация должна быть плавной и никак не повлиять на расстановку сил на фронтах. Тем более, что при нынешних цифрах набора контрактников, о которых говорит Минобороны, заменить мобилизованных есть кем.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Каждый человек имеет право на собственное мнение. Это личное мнение Прилепина.

Сообщения о новой волне мобилизации появляются почти ежемесячно. В апреле 2024 года Картаполов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в России летом планируется новая волна мобилизации. Украинский президент утверждал, что Россия якобы готовится мобилизовать еще 300 тыс. человек. За месяц до этого в соцсетях стал распространяться приказ о дополнительной мобилизации после президентских выборов, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу. В Госдуме назвали его фейком.

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Я не считаю, что смена главы оборонного ведомства как-то повлияет на вопрос мобилизованных. Дело в том, что те мобилизованные, которые ушли по мобилизации осенью 2022 года, сейчас превратились в полноценных бойцов, которые держат фронт. И если их демобилизовывать сейчас, то это будет означать просто взять и выкинуть с фронта огромное количество людей, которые знают свое дело, знают, зачем они это делают и для чего. Поэтому, если нужно какие-то меры предпринимать, то, скорее всего, это будет частичная демобилизация, плановая, по замене контингента, который привлекается для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также замена их на бойцов, которые уже прошли обкатку.

Сейчас процесс отбора на воинскую службу по контракту позволяет «бесшовно» вводить в строй новые подразделения из числа добровольцев либо людей, которые просто подписали контракт с Министерством обороны. Их, по идее, можно будет использовать.

Однако в силу начавшегося наступления на севере Харьковской области и увеличения темпа специальной военной операции, продвижения российских войск я полагаю, что это делать не будут, потому что это грозит срывом планов по дальнейшему наступлению российских вооруженных сил.