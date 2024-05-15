Назначение бывшего первого вице-премьера России Андрея Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом расходов на военную сферу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая.

«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», — сказал Путин.

По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят «примерно 8,7%, может быть, будет чуть-чуть больше».

«Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», — подчеркнул президент.

По словам Путина, Белоусов «прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны».

Увеличивая расходы на оборону, руководство России исходит из того, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены, подчеркнул президент.

«Но это взаимоотношение между так называемыми “пушками” и “маслом” должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», — отметил Путин.

Президент добавил, что в последнее время Белоусов по его поручению занимался темой разработок двойного назначения, в частности развитием беспилотников.

12 мая Путин выдвинул Андрея Белоусова на пост министра обороны России вместо Сергея Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности. Согласно новой редакции российской Конституции, министры силового блока и глава МИД назначаются президентом на должность после консультаций с Советом Федерации. Эта процедура состоялась 14 мая.