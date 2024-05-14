Совет Федерации завершил консультации по кандидатам на должности руководителей министерств и ведомств, которые ранее были предложены Владимиром Путиным. Эта процедура проводится впервые после принятия в 2020 году поправок в Конституцию, по которым министры силового блока и глава МИД назначаются президентом на должность после консультаций с верхней палатой парламента.

«Постановление с необходимым комплектом документов будет незамедлительно направлено президенту РФ, что сейчас и будет сделано», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент RTVI.

Кроме того, Совфед назначил Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты.

Кандидатуры Путин направил в Совфед 12 мая. Новым министром обороны вместо Сергея Шойгу он предложил назначить Андрея Белоусова. В этот же день стало известно, что Шойгу занял пост секретаря российского Совбеза.

Других изменений в списке министров нет — Путин предложил переназначить:

Владимира Колокольцева на должность главы МВД;

Александра Куренкова на должность главы МЧС;

Сергея Лаврова на должность главы МИД;

Константина Чуйченко на должность главы Минюста;

Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки;

Александра Бортникова на должность директора ФСБ;

Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;

Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;

Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

13 мая прошел первый раунд консультаций — их более восьми часов в закрытом режиме проводили комитеты Совфеда. Как отмечают «Ведомости», на каждого кандидата было выделено около 40 минут.