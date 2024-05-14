Совет Федерации завершил консультации по кандидатам на должности руководителей министерств и ведомств, которые ранее были предложены Владимиром Путиным. Эта процедура проводится впервые после принятия в 2020 году поправок в Конституцию, по которым министры силового блока и глава МИД назначаются президентом на должность после консультаций с верхней палатой парламента.
«Постановление с необходимым комплектом документов будет незамедлительно направлено президенту РФ, что сейчас и будет сделано», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент RTVI.
Кроме того, Совфед назначил Бориса Ковальчука на должность главы Счетной палаты.
Кандидатуры Путин направил в Совфед 12 мая. Новым министром обороны вместо Сергея Шойгу он предложил назначить Андрея Белоусова. В этот же день стало известно, что Шойгу занял пост секретаря российского Совбеза.
Других изменений в списке министров нет — Путин предложил переназначить:
- Владимира Колокольцева на должность главы МВД;
- Александра Куренкова на должность главы МЧС;
- Сергея Лаврова на должность главы МИД;
- Константина Чуйченко на должность главы Минюста;
- Сергея Нарышкина на должность директора Службы внешней разведки;
- Александра Бортникова на должность директора ФСБ;
- Виктора Золотова на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии;
- Дмитрия Кочнева на должность директора ФСО;
- Александра Линца на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
13 мая прошел первый раунд консультаций — их более восьми часов в закрытом режиме проводили комитеты Совфеда. Как отмечают «Ведомости», на каждого кандидата было выделено около 40 минут.
- 10 мая Госдума утвердила внесенную Путиным кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера, которую ранее внес Путин. 13 мая были утверждены представленные Мишустиным кандидатуры вице-премьеров. В соответствии с президентским указом, который Владимир Путин подписал после инаугурации, в новом составе правительства будет десять вице-премьеров, в том числе один первый зампред кабмина — этот пост займет Денис Мантуров, который с 2012 года руководил российским Министерством промышленности и торговли.