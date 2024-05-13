На состоявшемся 13 мая заседании Государственной думы депутаты рассмотрели представленные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры вице-премьеров. Дениса Мантурова, Дмитрия Патрушева и Дмитрия Чернышенко утвердили единогласно.

Наименьшую поддержку получила Татьяна Голикова: за нее проголосовали 362 депутатов, один выступил против, 66 воздержались от голосования. Масимальное количество голосов — 433 — набрал Дмитрий Патрушев. За назначение Мантурова проголосовал 431 депутат, за Чернышенко — 432 депутата.

В соответствии с президентским указом, который Владимир Путин подписал после инаугурации, в новом составе правительства будет десять вице-премьеров, в том числе один первый зампред кабмина.

Первым вице-премьером станет Денис Мантуров, который с 2012 года руководил российским Министерством промышленности и торговли. Андрей Белоусов, являвшийся первым вице-премьером в прошлом составе правительства, накануне был выдвинут Путиным на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу.

По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, «повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом».

Кроме того, в новом составе правительства появится вице-премьер, курирующий вопросы развития транспорта и логистики. На этот пост Мишустин выдвинул Виталия Савельева, который ранее возглавлял Минтранс.

По словам Белякова, Савельев «досконально знает отрасль», имеет «необходимый опыт и управленческий потенциал», а «в должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями».

Вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, агропромышленный комплекс и вопросы экологии, станет Дмитрий Патрушев, который в предыдущем составе правительства руководил Минсельхозом. Он сменит вице-премьера Викторию Абрамченко, которая, как сообщили в пресс-службе кабмина, перейдет на новую работу.

«Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сказал о Патрушеве Беляков.

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Экономический блок будет курировать Александр Новак. Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят посты вице-премьеров с прежними сферами ответственности.

Дмитрию Григоренко поручат контроль не только над финансовой и надзорной сферами, но и координацию цифрового развития, связи и работы ФАС. «Он отвечал за цифровизацию государственного управления и имеет обширный опыт внедрения ключевых IТ-систем. Обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы», — охарактеризовал Григоренко глава пресс-службы правительства.

В зону ответственности Дмитрия Чернышенко помимо контроля за работой Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма войдут также Минпросвещения и Росмолодежь. Кроме того, этот вице-премьер по-прежнему будет курировать сферу СМИ, периодики и издательства.

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Татьяна Голикова продолжит контролировать работу Минздрава, Минтруда и Минкульта, а также возьмет под контроль Федеральное агентство по делам национальностей.

По словам главы пресс-службы правительства, Голикова «глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений» и имеет «колоссальный опыт системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей». Беляков подчеркнул, что она на протяжении многих лет курировала соцполитику и программы поддержки населения.