Пост вице-премьера в новом составе правительства может занять исполняющий обязанности министра транспорта России Виталий Савельев. Об этом сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники РБК, знакомые с ходом кадровых консультаций, сообщили, что Савельев на должности вице-премьера будет курировать привычную ему отрасль транспорта. Некоторые источники также утверждают, что одновременно с согласованием кандидатуры Савельева на этот пост обсуждается перераспределение полномочий между заместителями «транспортного» премьера.

Сейчас вопросы логистики и перевозок курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, а строительство дорог и развитие транспортной инфраструктуры относится к ведению вице-премьера Марата Хуснуллина. По информации собеседников РБК, в ходе консультаций обсуждается объединение этого функционала у одного профильного чиновника. Один из источников издания сообщил, что финальное решение о перераспределении полномочий и их объединении еще не принято.

Источники «Ведомостей» также подтвердили, что Савельев в случае назначения будет единственным куратором вопросов транспорта и дорог, вместо действующих вице-премьеров Белоусова и Хуснуллина.

При этом, кандидатуру возможного преемника Савельева в Минтранспорта, собеседники газеты сказать не смогли, поскольку на пост главы ведомства претендуют несколько человек.

По словам собеседников, ранее на эту должность уже рассматривали первого заместителя, выпускника Высшей школы госуправления РАНХиГС Андрея Костюка. Его кандидатуру также отметил источник «Ведомостей», близкий к ведомству.

Как отметил в разговоре с изданием глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, Виталий Савельев создал себе репутацию «одного из понимающих в своей отрасли министров», что, по мнению эксперта, свойственно далеко не всем. Он отметил, что Савельев в период санкционных ограничений смог организовать работу авиации.

Кроме того, глава Минтранса провел наибольшее число публичных встреч с президентом Владимиром Путиным по сравнению с другими министрами в предыдущем кабмине.

В феврале 2023 года Владимир Путин на встрече с представителями авиационного сообщества, посвященной 100-летию российской гражданской авиации, уделил особое внимание Савельеву и его решению оставить иностранные самолеты в стране. Президент назвал такой шаг «правильным».

60-летний Виталий Савельев руководит Минтрансом с ноября 2020 года. До этого он с 2009 года возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот». Ранее чиновник занимал должность замминистра экономического развития и торговли России, зампредседателя правления «Газпром», а также председателя правления банка «Россия».