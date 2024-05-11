Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров. Депутаты планируют рассмотреть его предложения на заседаниях 13 и 14 мая, затем утвержденные кандидатуры назначит на должности президент России Владимир Путин. В качестве первого вице-премьера Мишустин предложил и.о. зампредседателя правительства и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Пресс-секретарь премьера Борис Беляков объяснил такую ротацию «важностью обеспечения технологического лидерства». По его словам, «именно технологическое лидерство во всех направлениях <…> способно стать мощным драйвером развития экономики».

Кого еще Мишустин предложил на должность вице-премьера

Вице-премьером по транспорту может стать Виталий Савельев. Ранее он возглавлял Минтранс, а до этого— «Аэрофлот». Беляков указал, что в должности главы ведомства Савельев «обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями», что «продолжит делать на новом посту».

Кандидатура Дмитрия Патрушева предложена на пост, который ранее занимала Виктория Абрамченко, курирующая Минсельхоз, Минприроды, Сибирский федеральный округ и вопросы экологии. По словам Белякова, кандидатура Патрушева будет рассматриваться в связи с переходом Абрамченко «на другое место работы».

О том, что Абрамченко «с высокой вероятностью» покинет пост вице-премьера, источник «Ведомостей» сообщал в начале мая. Тогда он объяснил это тем, что Абрамченко «скромно себя чувствовала» в этой должности. Источники издания предполагали, что в составе нового правительства она может занять пост председателя Счетной палаты или же близкую ей по сфере должность в администрации президента. Однако куда именно перешла Абрамченко, в правительстве не уточнили.

Беляков отметил, что Патрушев «обладает необходимыми знаниями и опытом» для этой должности. «До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — добавил он.

Александр Новак, согласно предложению Мишустина, будет курировать экономблок в связи с переходом Андрея Белоусова на новую работу. Под руководство Дмитрий Григоренко может попасть цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба.

Вице-премьером и полпредом на Дальнем Востоке станет Юрий Трутнев. Он находится на посту вице-премьера с 2013 года — до этого был помощником президента России Владимира Путина. Источники РБК утверждали, что Трутнев не войдет в состав нового правительства.

Свой пост может сохранить и Дмитрий Чернышенко. К курируемым им сферам деятельности Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма, добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Помимо этого, он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Также председатель правительства внес на рассмотрение кандидатуры вице-премьеров Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Татьяны Голиковой (Минздрав, Минтруда, Минкульт, Федеральное агентство по делам национальностей).

Кто может возглавить министерства

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта, а главой Минпромторга может стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который до утверждения в должности руководителя региона возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

Ранее источник РБК называл кадровые перестановки в Минпромторге «логичными и ожидаемыми», однако подчеркивал, что все рассматриваемые на эту должность кандидаты — «так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится». По словам собеседника издания, новый глава ведомства будет «использовать подходы к работе по руководству профильным министерством и управлению отраслями, внедренные Мантуровым», а также продолжит «реализацию заложенных [Мантуровым] инициатив в постоянном рабочем контакте с вице-премьером».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может возглавить Минэнерго, первый замглавы Минсельхоза рассматривается на должность главы этого ведомства, а хабаровский губернатор Михаил Дегтярев предложен на пост главы Минспорта «вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина».

О том, что Дегтярев может стать министром спорта накануне сообщали источники РБК. Помимо хабаровского губернатора, по их данным, на эту должность якобы рассматривались заместители Минспорта Одес Байсултанов и Азат Кадыров.

До вступления в должность главы Хабаровского края Дегтярев был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С 2018 года он входит в состав правления Федерации хоккея России (ФХР).

Сохранить свои посты в новом составе правительства могут сохранить:

Антон Котяков (Минтруд),

Александр Козлов (Минприроды),

Сергей Кравцов (Минпросвещения),

Ольга Любимова (Минкульт),

Максим Решетников (Минэкономразвития)

Антон Силуанов (Минфин),

Михаил Мурашко (Минздрав),

Ирек Файзуллин (Минстрой),

Валерий Фальков (Минобрнауки),

Алексей Чекунков (Минвостокразвития),

Максут Шадаев (Минцифры).

Согласно Конституции, кандидатуры вице-премьеров и министров предстоит рассмотреть Госдуме и Совфеду. Большинство из них будут утверждать на заседаниях 13 и 14 мая, после чего президент России Владимир Путин назначит утвержденные кандидатуры на должности.

Глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста российский глава назначит после консультаций с Советом Федерации. Консультации с сенаторами начнутся в понедельник, 13 мая.

11 мая Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», у премьер-министра будет 10 заместителей, включая одного первого заместителя.

Кроме того, документ предполагает, что Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству выведут из подчинения Минобороны — ее деятельностью займется российский глава. Также в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства — руководителя Минпромторга. При этом в правительстве сохранится 21 министерство.