Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Минобороны, следует из указа президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Теперь руководить деятельностью ФСВТС будет российский глава.

В подчинении Минобороны останется только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность. После этого правительство в соответствии с Конституцией страны ушло в отставку. Утром 10 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что российский глава внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

Вечером того же дня Госдума проголосовала за переназначение Мишустина. Его кандидатуру поддержали 375 депутатов, 57 парламентариев воздержались при голосовании, против — впервые с 2000 года — не высказался никто. После этого указ о назначении Мишустина подписал президент России. Теперь у премьер-министра будет две недели, чтобы предложить Думе структуру кабмина, а также кандидатуры вице-премьеров и гражданских министров.

Депутаты планируют рассмотреть предложения Мишустина на заседаниях 13 и 14 мая, затем утвержденные кандидатуры должен назначить на должности президент. Это новый порядок формирования кабинета, предписанный обновленной Конституцией.

11 мая Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», у премьер-министра будет 10 заместителей, включая одного первого заместителя. Среди прочего, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства — руководителя Минпромторга. При этом в правительстве сохранится 21 министерство.