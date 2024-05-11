Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) выведена из подчинения Минобороны, следует из указа президента России Владимира Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Теперь руководить деятельностью ФСВТС будет российский глава.

В подчинении Минобороны останется только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступил в должность. После этого правительство в соответствии с Конституцией страны ушло в отставку. Утром 10 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что российский глава внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

Вечером того же дня Госдума проголосовала за переназначение Мишустина. Его кандидатуру поддержали 375 депутатов, 57 парламентариев воздержались при голосовании, против — впервые с 2000 года — не высказался никто. После этого указ о назначении Мишустина подписал президент России. Теперь у премьер-министра будет две недели, чтобы предложить Думе структуру кабмина, а также кандидатуры вице-премьеров и гражданских министров.

Депутаты планируют рассмотреть предложения Мишустина на заседаниях 13 и 14 мая, затем утвержденные кандидатуры должен назначить на должности президент. Это новый порядок формирования кабинета, предписанный обновленной Конституцией.

Как проходит формирование правительства в 2024 году

11 мая Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», у премьер-министра будет 10 заместителей, включая одного первого заместителя. Среди прочего, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства — руководителя Минпромторга. При этом в правительстве сохранится 21 министерство.

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