В зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тыс. российских военных. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев».

«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тыс. человек», — сказал глава государства.

В январе этого года Путин отмечал, что в боевых действиях с российской стороны участвуют свыше 600 тыс. человек. Более конкретную цифру — 617 тыс. военнослужащих — президент называл в декабре 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января оценил численность украинской армии в 880 тыс. человек. «У нас 880 тыс., у нас миллионная армия», — сказал он тогда в интервью немецкому телеканалу ARD. До этого, в декабре 2023 года, Зеленский отмечал, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тыс. человек.

В феврале украинский президент впервые с начала Россией вооруженных действий назвал число погибших украинских военных. Тогда он заявил, что за два года военного конфликта с Россией Украина потеряла убитыми 31 тыс. военных.

В Минобороны России приводят более масштабные оценки потерь ВСУ. В оборонном ведомстве говорили, что только за 2023 год украинская армия потеряла 215 тыс. человек.

Последняя оценка потерь армии России в рамках военной операции была озвучена властями в сентябре 2022 года. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала боевых действий погибли 5 937 российских военнослужащих.

В начале декабря 2023 года Путин подписал указ, согласно которому численность Вооруженных сил увеличилась на 170 тыс. человек. Согласно изменениям, общий штат российских ВС составляет 2 209 130 человек, из них военнослужащих — 1 320 000. В Минобороны заверяли, что мобилизация в связи с указом не планируется.

В апреле Минобороны отчитывалось о росте желающих стать контрактниками. С начала 2024 года служить по контракту пошли более 100 тыс. человек, ежедневно в пункты отбора на контрактную военную службу приходят до 1,7 тыс. человек, утверждали в оборонном ведомстве.