Украина за два года военного конфликта с Россией потеряла 31 тыс. военных. Такие данные привел украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина.2024», передает «Страна.ua».

В то же время украинский лидер отказался называть число раненых и пропавших без вести.

«Каждый человек — это очень большая потеря для нас. <…> Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя. Просто не скажу про это», — пояснил глава государства.

Отказ называть число пропавших без вести военных Зеленский связал с тем, что такая оценка может быть необъективной. По его словам, обмены пленными с Россией «показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней».

Власти Украины несколько раз озвучивали число потерь ВСУ в первые месяцы военной операции. В частности, в апреле 2022 года Зеленский в интервью CNN оценил число погибших украинских военных в 2,5-3 тыс. человек. В августе 2022-го тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за полгода конфликта Украина потеряла 9 тыс. военнослужащих. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в декабре 2022-го говорил, что с начала боевых действий погибли до 13 тыс. украинских военных. В последующие месяцы в Киеве воздерживались от публичных оценок потерь.

В Минобороны России приводят более масштабные оценки потерь ВСУ. В январе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что только за 2023 год украинская армия потеряла 215 тыс. человек.

В конце января Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD оценил численность украинской армии в 880 тыс. человек.

Последняя оценка потерь армии России в рамках военной операции была озвучена министром обороны в сентябре 2022 года. Тогда Шойгу заявил, что с начала боевых действий погибли 5 937 российских военнослужащих.