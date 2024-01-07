Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ с начала российско-украинского конфликта потеряли около 500 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой», соответствующее видео опубликовало издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

Луценко отметил, что если разделить озвученное им число потерь в живой силе на месяцы, то получится, что ежемесячно ВСУ теряют по 30 тыс. человек.

«Тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте. Это убитые и тяжелораненые. Нужно людям сказать правду, я уверен, что украинцы заслужили знать правду», — рассказал экс-генпрокурор Украины.

По словам Луценко, украинским властям необходимо сообщить реальные данные о потерях, чтобы вывести из «зоны комфорта» украинцев, которые еще не вступили в ряды ВСУ. Экс-генпрокурор считает, что таким образом граждан удастся замотивировать на то, чтобы они не уклонялись от мобилизации.

«Я считаю, что власти должны назвать число погибших украинцев. Я знаю, как они этого не хотят, и я знаю, как это трудно будет принять. Но по-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно», — заявил Луценко.

Официальные лица Украины не сообщают данные о потерях ВСУ в рамках российско-украинского военного конфликта. В ноябре The Economist со ссылкой на оценки американских чиновников сообщал, что с начала боевых действий погибли не менее 70 тыс. украинских военных, до 120 тыс. получили ранения.

Мобилизация на Украине

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование и Генштаб ВСУ предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. Окончательного решения по этому вопросу украинские власти пока не приняли.

В то же время главком ВСУ Валерий Залужный не подтвердил слова Зеленского о планах мобилизовать до 500 тыс. украинцев. По его словам, военное командование Украины не делало «никакого запроса» на мобилизацию с указанием конкретного числа граждан.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в украинском бюджете не предусмотрены средства на дополнительную мобилизацию. В свою очередь, в Минобороны страны подчеркивали, что в любом случае наберут в ряды ВСУ «нужное» количество людей — добровольно или принудительно.

В конце декабря на рассмотрение в Верховную раду внесли законопроект об ужесточении мобилизации, согласно которому, в частности, максимальный призывный возраст снижается с 27 до 25 лет, вводятся электронные повестки, а также различные ограничения для уклонистов.

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко отмечал, что проблемы с пополнением рядов ВСУ возникли из-за того, что все желающие добровольно вступить в украинскую армию уже это сделали. По его словам, представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) приходится ходить по квартирам и заглядывать в частный сектор.