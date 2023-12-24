Все желающие добровольно вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже это сделали, из-за чего с пополнением рядов армии возникли трудности. Об этом сообщил генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко.

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились», — сказал Марченко в интервью Deutsche Welle (DW)*.

По его словам, представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) приходится ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор. Как отмечает DW*, такие рейды не всегда завершаются мирно: в сети иногда появляются видео с конфликтами между гражданскими и представителями ТЦК или даже бегством граждан от военкомов.

Марченко выразил надежду на то, что совместными усилиями с местными органами самоуправления, полицейскими и военными удастся исправить ситуацию и «донести до мужской половины Украины ту информацию, которая требуется».

«Если мы не дотянем ***** [вооруженный конфликт], то вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет», — подчеркнул генерал-майор.

Вместе с тем он не видит необходимости реформирования процедур призыва или мобилизации. «У нас есть прописанные законы. Я считаю, что просто нужно выполнить эти законы. Каждый должен выполнить этот закон. И эта проблема уйдет сама собой», — считает Марченко.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что военное командование и Генштаб ВСУ предложили дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. По его словам, окончательного решения о мобилизации пока не принято.

В Минобороны Украины после этого заявили, что в любом случае наберут в армию «нужное» количество людей — добровольно или принудительно.

«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — все равно придется добирать», — отмечал спикер Минобороны Илларион Павлюк (цитата по изданию «Страна.ua»).

Что касается процесса демобилизации военнослужащих из ВСУ, то он может начаться только после окончания вооруженного конфликта, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Слово “демобилизация” мы можем использовать только после окончания ***** [вооруженного конфликта]», — сказал он в интервью «Суспiльне».

По его словам, в ведомстве нашли решения, которые позволят тем, кто участвует в боевых действиях уже почти два года, понять, «какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен».

«Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически», — заявил Умеров, пояснив, что Минобороны готовит соответствующий законопроект.

В России уже не раз характеризовали начавшееся летом контрнаступление ВСУ как «провалившееся». Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря признал в интервью Associated Press, что контрнаступление Украины не достигло результатов, которых хотели в Киеве, но подчеркнул, что это «не значит, что [Украина] должна сдаться».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов