Второй год военной операции на Украине заканчивается не в пользу Киева. После неудавшегося контрнаступления ВСУ перешли в оборону, финансирование со стороны главного союзника — США — иссякает, и западные СМИ все чаще указывают на возможность переговоров с уступкой территорий. Что говорят и пишут о перспективах военных действий в 2024 году, ― в обзоре RTVI.

Что говорят военные аналитики

Перспективы окончания военной операции на Украине остаются мрачными, считает Барбара Занчетта с факультета изучения войны Королевского колледжа Лондона. Ситуация на поле боя остается неопределенной, отмечает она в комментарии «Би-би-си». Исход более чем когда-либо зависит от политических решений, принятых в США и ЕС.

По мнению Занчетты, 2024 год будет более сложным как для Запада, так и для Украины. Аналитик предположила, что военные действия продлятся весь следующий год, но они «не могут тянуться бесконечно». Единственным «предсказуемым результатом» Занчетта называет урегулирование конфликта путем переговоров.

Опрошенные CNBC военные эксперты и военные аналитики считают маловероятной перспективу прорыва в 2024 году. По их прогнозам, интенсивные бои продолжатся, но ВСУ вряд ли начнут новое контрнаступление. Россия, как считают собеседники телеканала, сосредоточится на сплочении присоединенных территорий.

Бывший заместитель командующего Европейским командованием вооруженных сил США Стивен Твитти не исключил замораживания конфликта в отсутствие «явного победителя». Если же ВСУ не получат необходимые вооружения и не пополнят свои ряды, перевес будет на стороне России, считает он.

Аналитики также сходятся во мнении, что перспективы Украины во многом зависят от результатов президентских выборов в США. В случае победы Дональда Трампа и существенного сокращения финансирования на Украину будет оказываться «повышенное давление», чтобы заставить ее вести переговоры, считает аналитик по Европе и России из Economist Intelligence Unit Марио Бикарски.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер придерживается другого мнения: по его оценке, Вашингтон может одобрить пакеты военной помощи Украине в январе, что поможет ей продержаться еще год.

Волкер также усомнился в том, что Трамп в случае своей победы полностью откажется от поддержки Украины, поскольку это «было бы катастрофой для интересов США и выглядело бы провалом». Однако остается неясным, что он мог бы предпринять для завершения конфликта.

Поскольку контрнаступление зашло в тупик, широко распространен пессимизм относительно шансов Украины на победу и возвращение территорий, отмечает в разговоре с Newsweek профессор российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Уэслианском университете Питер Ратленд.

«Однако это не означает, что в 2024 году начнутся серьезные мирные переговоры и возможно прекращение войны», — считает он.

Собеседники издания сходятся во мнении, что конфликт продлится весь следующий год. Президент США Джо Байден, возможно, предпримет необходимые шаги, чтобы предотвратить поражение Украины до американских выборов, но убедить республиканцев и дальше поддерживать Киев будет проблематично, считает доцент государственного управления в Университете Св. Лаврентия в Нью-Йорке Мерт Картал.

Что пишут зарубежные СМИ

Из-за проблем с американской и европейской помощью администрация Байдена и чиновники ЕС меняют стратегию в отношении Украины. Если раньше ставка была на победу Киева, то теперь речь идет об улучшении ее позиций в возможных мирных переговорах. Как отмечает Politico, такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части территории России.

Источники The New York Times (NYT) утверждают, что президент России Владимир Путин якобы с сентября 2023 года передает через посредников сигналы о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия на нынешних позициях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам «исключительно для достижения своих собственных целей». Они, как говорил Путин на прямой линии, остались теми же, что и в начале конфликта: денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.

Журналист The New York Times (NYT) Серж Шмеманн в продолжение этой темы рассуждает в своей колонке, что Украина «не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», а возвращение территорий ― «не единственный показатель победы».

Автор статьи описывает мрачные перспективы, если Украина и дальше будет настаивать на отвоевании земель. На данном этапе прогнозируются длительные боевые действия на истощение, которые нанесут Украине еще больший ущерб, приведут к новым жертвам и «распространят нестабильность по Европе», пишет Шмеманн.

Другие данные привела японская газета Nikkei: ее источники утверждают, что Путин якобы заявил лидеру КНР Си Цзиньпину в марте 2023 года о готовности России вести боевые действия еще как минимум пять лет.

Что говорят в России

Российские политики в официальных заявлениях говорят о готовности продолжать боевые действия вплоть до смены власти на Украине и присоединения новых территорий, помимо тех, что уже вошли в состав России.

Владимир Путин на прямой линии в декабре упомянул возможность «договориться о демилитаризации» Украины.

«Не хотят договариваться — ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры», ― сказал он. По словам президента, на переговорах в Стамбуле в 2022 году такие договоренности были согласованы, но потом их «выбросили в печку».

«Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы к этому и будем стремиться», ― сказал Путин.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что военная операция на Украине продолжится в 2024 году, а важнейшей ее целью назвал смещение нынешнего руководства страны.

Рассуждая о переговорах с Украиной, Медведев заявил, что они возможны, «никак временем не ограничены» и могут вестись «вплоть до полного разгрома и капитуляции» украинских властей. Он также посетовал на то, что «русские» города Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев все еще «маркированы желто-голубым» на картах.

О том, что военные действия должны закончиться «сменой режима», заявил и бывший советник замруководителя администрации президента России по внешней политике Сергей Караганов. Помимо этого, по его мнению, должно произойти «освобождение юга и востока Украины», а также «нейтрализация остальных регионов Украины — центра и запада этой страны».

По мнению Караганова, у Запада есть только три выхода, и договориться о чем-то можно только в том случае, если союзники Украины это поймут.

«Первый выход — с поднятыми знаменами. То есть признать то, что я предлагаю. Второй — бегство типа афганского. Или самый тяжелый вариант, о котором я не хочу говорить под Новый год», ― сказал политолог.

Он не уточнил, что именно имеет в виду под третьим вариантом. Отвечая на вопрос, подразумевается ли под этим ядерный удар, Караганов сказал: «Это ваше мнение».

Что говорят на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает продвигать при международных контактах свою «формулу мира», которая подразумевает, среди прочего, восстановление территориальной целостности Украины. По мнению Зеленского, «это единственная площадка, которая работает».

На пресс-конференции 19 декабря он заявил, что не видит запроса от России о переговорах. А говоря о возможных сроках окончания боевых действий, сказал, что «никто не знает ответа».

«Даже те уважаемые люди, наши командиры или западные партнеры, когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это диалог, это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности», — заявил Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «невозможными» переговоры с Россией, поскольку Москва требует от Киева капитуляции и «не готова проигрывать».