Президент России Владимир Путин во время визита главы КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года якобы сказал китайскому лидеру, что Россия будет вести военную операцию на Украине как минимум пять лет. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

Издание предполагает, что Путин таким образом подвел итог ситуации, которая складывалась на тот момент, и заверил Си, что Россия в конечном итоге выйдет из нее победителем. Это замечание также было предупреждением китайскому лидеру не менять свою пророссийскую позицию, считает Nikkei. Исходя из якобы сказанных Путиным слов, газета делает вывод, что его сигналы о готовности прекратить огонь «не следует принимать за чистую монету».

Издание называет «маловероятным», что Си Цзиньпина убедили слова российского лидера, но они побудили Пекин «подстраховаться». Военная операция на Украине, начавшаяся всего через четыре дня после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине, «вызвала панику» в Китае, говорится в публикации. Администрация Си не ожидала полномасштабных боевых действий. Таким образом, Китай год спустя «просто не мог позволить себе полностью доверять» заявлению Путина о продолжении конфликта в течение еще пяти лет, считает Nikkei. «Учитывая сложную международно-политическую ситуацию, Китаю нужно было задуматься о том, как защитить собственные интересы вне зависимости от того, чем могут закончиться дела для России на Украине», — говорится в публикации.

Если военные действия затянутся, это «существенно повлияет» на планы Си остаться на посту лидера КНР и генерального секретаря Коммунистической партии, а также может повлиять на его намерения по объединению Тайваня с материковым Китаем, пишет газета. Кроме того, если бы конфликт на Украине затянулся на пять лет, Китай оказался бы под большим, чем когда-либо, давлением со стороны западных стран из-за его сотрудничества с Россией в военной сфере.

23 декабря The New York Times (NYT) написала со ссылкой на источники, что Владимир Путин якобы с сентября 2023 года передает через посредников сигналы о готовности прекратить огонь и заморозить боевые действия на нынешних позициях. По утверждению американских чиновников, Путин якобы уже делал такое предложение осенью 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии NYT заявил, что «концептуально те тезисы, которые вы изложили, неверны». Отвечая на вопрос, готова ли Россия прекратить огонь на текущих позициях, Песков сослался на заявление Путина на пресс-конференции 14 декабря о том, что мир возможен при достижении целей военной операции, которые не изменились ― это демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.